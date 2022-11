Les États-Unis appellent l’Ukraine à libérer tous ses citoyens, alors que les chances de pourparlers de paix diminuent

Les chances de négociations de paix entre Kyiv et Moscou semblent avoir une fois de plus diminué après le retrait de la Russie de la ville méridionale de Kherson, un haut responsable américain ayant appelé samedi l’Ukraine à “libérer” tous ses citoyens de la “barbarie” russe.

Certains, comme le général Mark Milley, pensaient que le retrait de la Russie de la ville qu’elle occupait depuis huit mois pourrait être l’avantage tactique dont l’Ukraine avait besoin pour lancer les négociations visant à mettre fin à la guerre.

Cette semaine, la Russie a même signalé qu’elle était ouverte aux pourparlers, bien que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ait déclaré qu’il n’engagerait des discussions de paix avec la Russie que tant qu’elle restituerait toutes les terres occupées, fournirait une indemnisation pour les dommages de guerre et serait poursuivie pour ses crimes de guerre.

AVEC LE RETRAIT DE LA RUSSIE DE KHERSON, LA RUSSIE ET ​​L’UKRAINE ONT L’OCCASION DE NÉGOCIER LA PAIX

L’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter, a soutenu la position de longue date de Zelenskyy et a souligné de nouvelles atrocités découvertes à Kherson.

“Alors que les forces ukrainiennes libèrent Kherson, elles découvrent des preuves de torture et d’autres crimes ignobles commis par les forces d’occupation russes”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur Twitter. “L’Ukraine doit libérer tous ses citoyens de cette barbarie.”

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a fait écho à ce sentiment et a souligné une préoccupation notée par certains experts de la défense qui ont averti que le retrait de la Russie de Kherson pourrait être un stratagème.

“Bien que le retrait soit le bienvenu, personne ne sous-estimera la menace posée par la Fédération de Russie”, a-t-il déclaré samedi dans un communiqué.

Wallace a déclaré que le retrait de la Russie de la ville du sud deux mois seulement après que ses forces ont été chassées de Kharkiv a marqué “un autre échec stratégique pour elles”.

“Maintenant avec [Kherson] étant également rendus, les gens ordinaires de Russie doivent sûrement se demander “Pourquoi tout cela était-il?”, A-t-il interrogé. humiliation. L’Ukraine va continuer.”

LA RUSSIE COMMANDE PLUS DE MISSILES HYPERSONIQUES ALORS QUE LE BRASS UKRAINIEN AVERTIT D’UNE POSSIBLE ATTAQUE PENDANT LE SOMMET DU G20

Milley a déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis estimaient que “bien plus” de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés dans les combats depuis l’invasion du 24 février.

« Probablement la même chose du côté ukrainien », a ajouté Milley, notant que 40 000 autres citoyens ukrainiens auraient été tués.

“Il y a eu énormément de souffrance, de souffrance humaine”, a-t-il déclaré.

Les troupes russes se sont repliées sur la rive orientale du fleuve Dniepr qui borde la ville de la rive orientale de Kherson.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les troupes ukrainiennes continuent d’avancer dans la région de Kherson et on ne sait toujours pas si la Russie prévoit d’évacuer encore plus ses forces pour tenter d’éviter le type de pertes de personnel et d’équipement militaire qu’elle a constatées à Kharkiv en septembre.

Milley a estimé que 20 000 à 30 000 soldats russes se trouvaient dans la région de Kherson et a déclaré que cela pourrait prendre des semaines pour qu’un nombre de troupes de cette taille se retire.