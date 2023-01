Les États-Unis appellent les doubles nationaux Vazquez et Zendejas pour le camp de janvier

Les doubles ressortissants Alejandro Zendejas du Club America de la Liga MX et Brandon Vazquez du FC Cincinnati en MLS seront appelés pour la première fois par l’équipe nationale senior des États-Unis, ont indiqué des sources aux hôtes de Futbol Americas, Herculez Gomez et Sebastian Salazar.

Les sources ont déclaré que les Mexicains-Américains de 24 ans sont sur la liste pour le camp de ce mois-ci à Los Angeles avant les matches amicaux avec la Serbie au Banc of California Stadium le 25 janvier et la Colombie au Carson’s Dignity Health Sports Park le 25 janvier. 28.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’équipe américaine complète devrait être publiée mercredi, avec l’assistant de la Coupe du monde Anthony Hudson chargé de superviser l’équipe pour le camp et les matches amicaux.

Vazquez, un All-Star MLS 2022, a déclaré l’année dernière qu’il était ouvert au Mexique ou aux États-Unis, mais a laissé entendre lors de la journée des médias MLS de ce mois-ci qu’une décision avait déjà été prise.

🚨 Alejandro Zendejas du Club America à #USMNT 🚨 convocado Il est sur la liste du camp de janvier avec Brandon Vasquez. 🇺🇸 🇲🇽 Complet #FutbolAmericas exclusif 🎥 https://t.co/LIbFdXKchT @ESPNPlus@SebiSalazarFUT pic.twitter.com/hfMMuL0qNT – herculez gomez (@herculezg) 17 janvier 2023

“C’est une étape importante pour moi”, a déclaré Vazquez MLSsoccer.com à propos de gagner une chance avec le camp de janvier de l’USMNT.

“Je veux dire, grandir avec le [U.S.] l’équipe nationale, puis voir d’autres coéquipiers avoir l’opportunité et s’épanouir avec l’équipe nationale masculine, et ne pas être là, parfois je compare, tu sais? Donc j’aimerais toujours être là aussi. Cela faisait longtemps que je voulais y arriver.”

Vazquez, qui faisait partie de la formation de l’équipe nationale américaine des jeunes, a également noté qu’il n’y avait « toujours pas de conversation » avec la fédération mexicaine et que « personne n’a été appelé ».

Zendejas a représenté le Mexique et les États-Unis au niveau des jeunes et a fait deux apparitions seniors pour Le Tri à la fin de 2021 et au début de 2022. En août dernier, ESPN Mexique a annoncé que la FIFA enquêtait sur l’éligibilité du joueur qui n’aurait pas encore déposé de changement ponctuel avec le Mexique.

En septembre, un représentant de US Soccer a confirmé à ESPN qu’il suivait le développement de Zendejas, après son implication dans la formation des jeunes.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Alors que Vazquez est dans la pré-saison de la MLS, un obstacle possible pour Zendejas est deux prochains matchs à domicile pour l’Amérique à Mexico contre Puebla le 21 janvier et Mazatlan le 28 janvier. Club America n’a pas à libérer Zendejas.

Plus tôt dans l’épisode de Futbol Americas, le joueur désigné du Houston Dynamo FC et international mexicain Hector Herrera a déploré le fait que Le Tri n’a qu’un groupe limité de joueurs de haute qualité parmi lesquels choisir.

“Aujourd’hui, la vérité est qu’il y a peu d’options parmi lesquelles l’équipe nationale doit choisir”, a déclaré Herrera. “Le développement et les opportunités pour les joueurs mexicains sont quelque chose que nous avons cessé de faire. Nous le faisions très bien auparavant.”

Herrera a déclaré que la difficulté pour certains joueurs nationaux de se déplacer à l’étranger faisait partie du problème, tout en soulignant la nécessité de maintenir des prix de transfert raisonnables et d’utiliser davantage de clauses de vente, comme Pachuca l’a fait dans son accord avec Porto en 2013, pour aider à envoyer le Mexique. joueurs en Europe et améliorer l’équipe nationale.

“Aujourd’hui, nous avons des joueurs qui, pour moi, devraient jouer en Europe, pas en Liga MX”, a ajouté Herrera.