Les États-Unis appellent Israël à la retenue face aux craintes d’une guerre régionale

Les États-Unis ont exhorté Israël à la retenue alors que Washington et l’Arabie saoudite intensifiaient leurs efforts pour empêcher la guerre avec le Hamas de dégénérer en conflit régional.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a appelé jeudi Israël à prendre des mesures pour éviter des pertes civiles lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont le gouvernement d’unité nouvellement formé prépare une invasion terrestre de la bande de Gaza.

Blinken a également réitéré son avertissement aux autres acteurs régionaux de ne pas « profiter » de la crise pour attaquer Israël, alors que l’on craint qu’un conflit plus large n’attire des groupes militants soutenus par l’Iran au Liban, en Syrie et ailleurs.

« Israël a le droit, voire l’obligation, de se défendre et de garantir que cela ne se reproduise plus », a déclaré Blinken, faisant référence à l’incursion meurtrière organisée par le Hamas depuis Gaza ce week-end, qui a tué plus de 1 000 personnes, dont 25 Américains.

Mais il a ajouté : « La manière dont Israël fait cela est importante. Nous, démocraties, nous distinguons des terroristes en luttant pour des normes différentes. . . C’est pourquoi il est si important de prendre toutes les précautions possibles pour éviter de nuire aux civils.»

Netanyahu a déclaré : « Le Hamas est Isis et, tout comme Isis a été écrasé, le Hamas sera également écrasé. » Il a ajouté : « Il y aura de nombreux jours difficiles à venir, mais je suis convaincu que les forces de la civilisation gagneront. »

L’armée israélienne a déclaré jeudi avoir largué jusqu’à présent 6 000 bombes sur plus de 3 600 cibles à Gaza.

La télévision d’État syrienne a également rapporté qu’Israël avait frappé les deux principaux aéroports du pays, celui de Damas, la capitale, et celui d’Alep, dans le nord du pays. Les attaques n’ont pas été immédiatement confirmées par l’armée israélienne.

Des défenses aériennes syriennes ont été déployées en réponse à l’attaque, ont rapporté les médias locaux. Les aéroports ont été visés à plusieurs reprises cette année.

Israël reconnaît ou discute rarement des attaques qu’il mène en Syrie. Mais il a mené des centaines de frappes dans les régions contrôlées par le gouvernement ces dernières années, ciblant souvent des installations qui, selon lui, sont liées aux Gardiens de la révolution iraniens et aux milices alliées.

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a également discuté mercredi des hostilités par téléphone avec le président iranien Ebrahim Raisi, dans ce que Riyad a décrit comme un effort visant à empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de se propager.

Il s’agissait du premier contact de ce type entre les poids lourds sunnites et chiites du Moyen-Orient depuis des années.

Le prince Mohammed, dont l’appel avec Raïssi intervient après les récents efforts visant à normaliser les relations avec Israël, a déclaré que le royaume « tendait la main à toutes les parties internationales et régionales pour mettre fin à l’escalade actuelle », selon l’agence de presse officielle saoudienne.

Raisi a déclaré que l’Iran et l’Arabie Saoudite, « en tant que deux acteurs clés [in the region]devrait défendre la nation musulmane et opprimée de Palestine en ce moment critique », selon un communiqué de Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, se rendait jeudi à Bagdad, la capitale irakienne, pour discuter de questions telles que Gaza et devrait faire ensuite escale au Liban.

Un diplomate arabe a déclaré que la Turquie, l’Égypte et le Qatar étaient en liaison avec l’administration Biden dans leurs discussions avec Israël et la faction militante palestinienne. Doha, qui abrite le bureau politique du Hamas, s’efforce également de convaincre le groupe de libérer ses dizaines d’otages, dans l’espoir que cela conduise à une désescalade.

Les craintes que la guerre avec le Hamas ne s’étende sur un deuxième front avec le Hezbollah, le mouvement militant libanais soutenu par l’Iran, à la frontière nord d’Israël, sont une préoccupation majeure à Washington et ailleurs.

Avant de quitter Washington, Blinken a souligné que les États-Unis avaient envoyé « le plus grand groupe de porte-avions au monde dans la région pour exprimer très clairement notre intention de dissuader quiconque envisage toute nouvelle agression contre Israël ». En Israël, il a ajouté : « Les États-Unis soutiennent Israël. »

Des échanges d’artillerie ont déjà eu lieu à travers la frontière israélo-libanaise, même si les deux camps semblent jusqu’à présent tenter de contenir les hostilités.

Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré jeudi matin que le pays avait déployé une division supplémentaire à la frontière libanaise. Il a ajouté que, même si les gens étaient « très nerveux », la situation dans le nord était « contenue ».

Hecht a déclaré que les forces israéliennes repoussaient toujours les tentatives sporadiques des militants du Hamas d’entrer en Israël par la mer et se préparaient pour la prochaine étape de la guerre. Cependant, il a déclaré qu’« aucune décision » n’avait été prise sur la manière dont ce conflit serait combattu.

Les avions israéliens bombardent des cibles à Gaza depuis samedi, lorsque le pays était sous le choc après que les militants du Hamas ont lancé la pire attaque jamais réalisée sur son territoire. L’assaut a tué au moins 1 200 civils et soldats et en a blessé plus de 3 000, selon des responsables israéliens, qui ont ajouté que plus de 5 000 roquettes avaient été tirées depuis Gaza.

Des responsables palestiniens ont annoncé jeudi que 1.417 personnes avaient été tuées par les frappes israéliennes à Gaza, dont 447 enfants et 248 femmes. Selon eux, 6 268 personnes ont été blessées.

Les tensions montent également en Cisjordanie occupée, où les autorités affirment que 28 Palestiniens ont été tués au cours des cinq derniers jours, et où Blinken doit se rendre jeudi, selon un haut responsable palestinien.

Israël a coupé l’approvisionnement en eau, électricité, carburant et biens à Gaza, qu’Israël et l’Égypte ont soumis à un blocus paralysant depuis que le Hamas en a pris le contrôle en 2007.

Des responsables palestiniens ont déclaré jeudi que le système de santé du territoire avait « commencé à véritablement s’effondrer », les lits de soins intensifs étant complètement remplis.

La seule centrale électrique de l’enclave a cessé de fonctionner mercredi et les responsables ont déclaré que les réserves de médicaments allaient s’épuiser « de manière imminente ».

Le gouvernement égyptien a invité les gouvernements et les organisations à envoyer de l’aide humanitaire pour Gaza à l’aéroport d’al-Arish, dans le nord du Sinaï.

Le Caire a déclaré que le poste frontière de Rafah, le seul point d’entrée à Gaza qu’Israël ne contrôle pas, était ouvert, « contrairement aux informations inexactes qui circulent ».

Il a déclaré que le passage n’avait été fermé à aucun moment pendant la crise mais que les frappes aériennes israéliennes ciblant « les infrastructures de base du côté palestinien » avaient interrompu les opérations.

Israel Katz, le ministre israélien de l’Energie, a publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, que jusqu’au retour des otages de Gaza, « aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune bouche d’eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n’entrera » dans le territoire. enclave.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 300 de ses soldats avaient été tués ou enlevés à Gaza depuis l’incursion de samedi.

Reportages supplémentaires de Najmeh Bozorgmehr et Andrew England