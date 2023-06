Les États-Unis appellent au dialogue militaire avec la Chine malgré le refus de Blinken

PÉKIN –

Les États-Unis ont réitéré mardi leur demande de canaux de communication militaires avec la Chine et ont fait part de leur inquiétude face aux informations selon lesquelles la Chine envisageait de créer un centre d’entraînement militaire à Cuba à la suite du voyage du secrétaire d’État Antony Blinken à Pékin ce week-end.

L’établissement de communications militaires à militaires est essentiel pour réduire les frictions entre les deux puissances mondiales, a déclaré aux journalistes Sarah Beran, directrice principale du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche pour les affaires chinoises et taïwanaises, lors d’un briefing sur le voyage.

« C’est un moyen absolument essentiel pour nous de gérer la concurrence, la communication de crise, de s’assurer qu’il n’y a pas de mauvaise communication ou de mauvaise perception des intentions de l’autre », a déclaré Beran.

« Nous restons disposés et capables à tous les niveaux de nous rencontrer et d’appeler la Chine à répondre de manière appropriée à cela. »

Blinken a déclaré mardi que les États-Unis auraient de « profondes inquiétudes » concernant les activités militaires chinoises à Cuba, après que le Wall Street Journal a rapporté que Pékin prévoyait d’y ouvrir un nouveau centre d’entraînement.

Blinken a déclaré lors d’une conférence de presse à Londres qu’il avait clairement fait part de ces préoccupations à ses homologues chinois.

« C’est quelque chose que nous allons surveiller de très, très près et nous avons été très clairs à ce sujet. Et nous protégerons notre patrie, nous protégerons nos intérêts », a ajouté Blinken.

Lors de la visite de Blinken à Pékin, la première en Chine d’un secrétaire d’État américain depuis 2018, les nations ont convenu de tempérer les rivalités pour éviter les conflits, mais il n’y a pas eu de percée.

La Chine a cité les sanctions américaines comme un obstacle au dialogue militaire, ce que Blinken a déclaré avoir soulevé à plusieurs reprises avec ses hôtes et continuer à faire pression.

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, est sanctionné depuis 2018 pour l’achat d’avions et d’équipements de combat au principal exportateur d’armes russe, Rosoboronexport.

INQUIÉTUDES MONDIALES

Le manque de canaux ouverts entre les deux nations a provoqué des inquiétudes internationales, la réticence de Pékin à s’engager dans des pourparlers réguliers entre militaires avec Washington alarmant les voisins de la Chine.

S’exprimant lors de la même conférence téléphonique mardi, le plus haut diplomate du département d’État américain pour l’Asie de l’Est, Daniel Kritenbrink, a déclaré qu’une gestion réussie et responsable des relations américano-chinoises ne sera possible que si c’est une « voie à double sens ».

Kritenbrink a déclaré qu’affirmer que tous les problèmes bilatéraux étaient causés par une seule partie « ne reflète tout simplement pas la réalité ».

Lors de l’un des échanges les plus importants entre les États-Unis et la Chine depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden, les deux parties ont semblé retranchées sur une multitude de problèmes allant de Taïwan au commerce – y compris les actions américaines contre l’industrie chinoise des puces – ainsi que les droits de l’homme et la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Le résultat le plus concret du voyage a été un engagement à plus d’engagements diplomatiques avec de nouvelles visites américaines de haut niveau dans les mois à venir, y compris d’éventuels voyages de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre chinois de la Défense Li a décliné une invitation à rencontrer le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d’un sommet international sur la sécurité.



(Reportage par Humeyra Pamuk et Beijing Newsroom; édité par Andrew Cawthorne et Alistair Bell)