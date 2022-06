Les États-Unis appellent à une nouvelle tactique pour freiner la machine de guerre de Poutine et faire baisser les prix du carburant

Les détails sont probablement à des semaines ou plus de l’achèvement, nécessitant des négociations intenses par les ministres des Finances du G7, les entreprises privées et les dirigeants des pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’ailleurs qui achètent du pétrole russe. Il n’y a aucune garantie que le plan se concrétise rapidement, ou pas du tout, ou qu’il réussisse comme l’espèrent les dirigeants du G7.

Dimanche, les dirigeants du G7 ont déclaré qu’ils interdisaient les importations d’or russe, un autre signe que l’Occident cherche de nouveaux moyens d’isoler financièrement Moscou.

Les nations du G7 « sont inébranlables dans leur solidarité avec l’Ukraine », ont déclaré lundi M. Biden et ses collègues dirigeants dans une déclaration écrite, « et réaffirment notre engagement indéfectible à soutenir le gouvernement et le peuple ukrainiens dans leur défense courageuse de la souveraineté de leur pays. et l’intégrité territoriale.