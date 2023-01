Les États-Unis appellent 13 joueurs non plafonnés pour la liste du camp de janvier

Les joueurs de la Coupe du monde Walker Zimmerman, Kellyn Acosta et Aaron Long mettent en évidence la liste de 24 joueurs de l’équipe nationale masculine américaine pour une paire de matches amicaux plus tard ce mois-ci.

Les États-Unis commenceront à s’entraîner le 21 janvier. Ils affronteront la Serbie le 25 janvier au Banc of California Stadium, suivi d’un match contre la Colombie trois jours plus tard au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie.

Étant donné que les matchs se situent en dehors d’une fenêtre internationale désignée par la FIFA, les clubs n’étaient pas tenus de libérer des joueurs pour ces matchs, ce qui signifie que la grande majorité des joueurs ne sont pas en saison.

Pourtant, le camp de janvier a souvent été utilisé par les joueurs comme un tremplin pour leur carrière internationale.

Depuis 1999, un total de 30 joueurs qui ont fait leurs débuts ou obtenu leur deuxième sélection lors du premier camp de l’USMNT de l’année civile ont continué à faire partie de la liste de la Coupe du Monde de la FIFA.

Combiné au fait que les États-Unis sont au début d’un nouveau cycle de Coupe du monde, la liste comprend 13 joueurs non plafonnés, dont 11 participent à leur premier camp USMNT.

Alors que l’avenir du manager américain de la Coupe du monde, Gregg Berhalter, est incertain alors que l’USSF enquête sur un incident de violence domestique en 1991 impliquant Berhalter et sa femme, Rosalind, l’entraîneur adjoint Anthony Hudson dirigera l’équipe pour les deux matches.

Il sera assisté par son compatriote assistant de la Coupe du monde BJ Callaghan ainsi que par le manager américain U-20 Mikey Varas.

“Nous sommes ravis du groupe de joueurs que nous avons pu réunir pour ce camp”, a déclaré Hudson. “Le camp annuel de janvier nous donne l’occasion de voir de jeunes joueurs à fort potentiel ainsi que des doubles nationaux que nous avons suivis.

“L’accent a été mis sur l’identification des postes au sein de notre équipe qui ont besoin de plus de profondeur. Nous nous appuyons également sur certains de nos joueurs vétérans pour leur expérience sur le terrain ainsi que pour socialiser les jeunes joueurs dans l’incroyable culture que nous avons construite au sein de l’équipe. .

“Nous savons par l’histoire que de nombreux joueurs qui obtiennent leur première opportunité en équipe nationale dans cette fenêtre font ensuite partie de l’équipe de la Coupe du monde, nous voulons donc qu’ils en profitent au maximum.”

La liste du camp annuel de janvier comprend généralement presque exclusivement des joueurs de la MLS, mais cette édition en comprend sept avec des clubs non américains.

Parmi eux, l’attaquant de la Liga MX Club America Alejandro Zendejas, qui a été au centre d’un bras de fer entre les États-Unis et le Mexique pour son allégeance internationale.

Zendejas est apparu pour les États-Unis au niveau U17 avant de déclarer qu’il ne jouerait que pour le Mexique à l’avenir.

Mais Zendejas n’aurait jamais déposé le changement unique requis auprès de la FIFA, et malgré sa participation à deux matches amicaux pour Le Trison éligibilité internationale reste liée aux États-Unis que la FIFA enquêterait.

Zendejas a inscrit quatre buts et deux passes décisives en 16 matchs pour aider le Club América à terminer en tête du classement lors de la campagne 2022-23 de la Liga MX Apertura.

“Tout d’abord, nous sommes extrêmement reconnaissants envers le club. Ils ont été d’un soutien incroyable”, a déclaré Hudson à propos du Club America. “[Zendejas] est l’un des joueurs qui va jouer [a league game] ce jour-là, ce camp commence, mais ils vont le laisser voler et jouer contre la Serbie.

“Donc, une énorme appréciation pour le club parce qu’il était un autre joueur que nous voulions mais que nous ne pensions pas avoir. C’est un joueur passionnant, un joueur technique qui joue large à droite ou à gauche, et a un très bon produit final.

“Nous avons parlé avec lui et il est tout simplement super excité de venir et il a évidemment une histoire avec les équipes nationales de jeunes. C’est vraiment un très bon gars et nous avons hâte de travailler avec lui.”

La liste a également été construite en vue des Jeux olympiques d’été de 2024, qui se tiendront en France.

Huit joueurs éligibles aux Jeux olympiques ont été inclus dans la liste, dont le gardien de but de Chelsea Gaga Slonina et l’attaquant de Middlesbrough Matthew Hoppe.

“C’est très important et c’est un noyau de joueurs avec qui nous avons déjà travaillé”, a déclaré Hudson. “Certains des gars ont été sur le point de venir dans des camps dans le passé avec nous, et certains ont été dans [with the senior team].

“Nous les avons suivis tout ce temps. Donc, c’est bien d’aider à les préparer et d’être avec d’autres joueurs de haut niveau, de s’y habituer à nouveau, d’être avec l’équipe nationale mise en place et d’aider quand ils se préparent pour le Jeux olympiques. C’est une très bonne occasion pour nous de voir certains de ces gars-là.”

Quant aux circonstances inhabituelles qui ont conduit Hudson à prendre en charge la direction de l’équipe, il a fait remarquer que la responsabilité n’était pas perdue pour lui.

“Je dois exprimer énormément de gratitude et de respect à Gregg Berhalter pour m’avoir amené en premier lieu, m’avoir fait confiance et m’avoir permis de vivre ces dernières années”, a-t-il déclaré.

“Donc, cela en soi rend les choses un peu difficiles. Cependant, on m’a demandé d’emmener l’équipe pour quelques matchs et parmi tout cela, il y a un sentiment d’immense fierté.

“Ayant travaillé ici pendant le temps que j’ai et étant dans le jeu ici pendant quelques années, une chose que je sais est très claire, c’est qu’il y a juste une énorme quantité de passion et de gens qui se soucient de l’équipe nationale. Les gens de notre personnel J’aime l’équipe, je me soucie de l’équipe nationale.”

CAMP DE JANVIER USMNT ALIGNEMENT PAR POSTE (CLUB/PAYS ; CAPS/BUTS)

GARDIENS (3) : Roman Celentano (FC Cincinnati ; 0/0), Sean Johnson (Sans club ; 10/0), Gaga Slonina (Chelsea/ANG ; 0/0)

DÉFENSEURS (8) : Jonathan Gómez (Real Sociedad/ESP ; 1/0), Julian Gressel (Vancouver Whitecaps/CAN ; 0/0), DeJuan Jones (New England Revolution ; 0/0), Aaron Long (LAFC ; 29/3 ), Jalen Neal (LA Galaxy; 0/0), Sam Rogers (Rosenborg/NOR; 0/0), John Tolkin (New York Red Bulls; 0/0), Walker Zimmerman (Nashville SC; 37/3)

MILIEUX DE TERRAIN (6) : Paxten Aaronson (Eintracht Francfort/GER ; 0/0), Kellyn Acosta (LAFC ; 55/2), Aidan Morris (Columbus Crew ; 0/0), Paxton Pomykal (FC Dallas ; 1/0), Alan Soñora (Séparé; 0/0), Eryk Williamson (Portland Timbers; 4/0)

ATTAQUANTS (7) : Paul Arriola (FC Dallas ; 48/10), Cade Cowell (San Jose Earthquakes ; 1/0), Jesús Ferreira (FC Dallas ; 16/7), Matthew Hoppe (Middlesbrough/ANG ; 6/1), Emmanuel Sabbi (Odense/DEN ; 0/0), Brandon Vazquez (FC Cincinnati ; 0/0), Alejandro Zendejas (Club America/MEX ; 0/0)