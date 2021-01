TAIPEI, Taiwan (AP) – Le département d’État américain a annulé la visite prévue à Taiwan de son ambassadeur à l’ONU qui a suscité une forte opposition et un avertissement de la Chine.

Le département a annoncé qu’il annulait tous les voyages de haut niveau à l’étranger, y compris le voyage prévu du secrétaire d’État Mike Pompeo en Belgique, dans une décision d’aider à la transition vers la prochaine administration.

L’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, Kelly Craft, devait commencer mercredi une visite de trois jours, qui aurait impliqué des réunions avec le président taïwanais Tsai Ing-wen et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu, ainsi qu’un discours.

Le voyage de Craft a été l’un des deux mouvements au crépuscule de l’administration Trump qui augmente les échanges officiels avec l’île autonome tout en provoquant la Chine, qui revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire.

Les États-Unis et la Chine se sont affrontés sur tout, des origines de la pandémie à Hong Kong. La Chine avait déjà averti que les États-Unis paieraient un «lourd tribut» en réponse à la visite prévue.

Il fait suite à une annonce de Pompeo samedi selon laquelle les États-Unis supprimeraient les restrictions de longue date sur la manière dont leurs diplomates et autres ont des contacts avec leurs homologues taïwanais.

Sous l’administration Trump et le soutien bipartisan du Congrès, les relations avec Taiwan se sont considérablement réchauffées, le gouvernement augmentant la fréquence et la qualité des ventes d’armes au gouvernement de l’île. Craft elle-même a eu un déjeuner public avec le haut fonctionnaire de Taiwan à New York, James KJ Lee, directeur du Bureau économique et culturel de Taipei à New York, une réunion qu’elle a qualifiée d ‘«historique».

Elle aurait été le troisième haut fonctionnaire américain à se rendre à Taiwan ces derniers mois. En août de l’année dernière, le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, est devenu le plus haut responsable du cabinet américain à visiter depuis que les États-Unis ont transféré leurs relations officielles de Taiwan à la Chine en 1979.

Taiwan est une question sensible pour le Parti communiste au pouvoir en Chine, qui considère la démocratie insulaire autonome de 23,6 millions de personnes comme une province renégate qui devrait être placée sous son autorité.

L’histoire continue

Dans le cadre de la politique «Une Chine», les États-Unis reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine et n’ont pas de relations diplomatiques avec Taiwan. Cependant, il entretient des contacts non officiels, notamment une ambassade de facto à Taipei, la capitale, et fournit du matériel militaire pour la défense de l’île.

À Pékin, le bureau des affaires taïwanaises du cabinet a refusé de dire si l’annulation de la visite de M. Craft était un signe positif pour les relations sino-américaines.

«Notre position est très claire. Nous nous opposons résolument à tous les échanges officiels entre la partie américaine et la région de Taiwan, demandons aux États-Unis de cesser immédiatement leur mauvaise approche », a déclaré le porte-parole Zhu Fenglian aux journalistes lors d’un point de presse bihebdomadaire.

Un expert a déclaré que la visite aurait également présenté un dilemme pour le gouvernement taïwanais.

«C’est aussi un casse-tête pour Taiwan. Si vous les accueillez largement, avec des normes élevées, alors vous exprimez que vous êtes très très proche de l’administration Trump, et aux yeux de la prochaine administration Biden, ce n’est pas bon pour Taiwan « , a déclaré Yu-Shan Wu. de l’Academia Sinica, une des meilleures institutions de recherche de l’île.

Wu a également noté que les mesures politiques actuelles pourraient être inversées, soulignant la rencontre historique entre l’ancien président taïwanais Ma Ying-jeou et le dirigeant chinois en 2015. «À l’époque, bien que les dirigeants de Taiwan et de Chine se soient rencontrés, cela semblait être un point culminant, mais ensuite la situation a été complètement inversée.

En 2016, Taïwan a élu Tsai Ing-wen, indépendantiste, à la présidence, et la Chine a rompu ses contacts avec le gouvernement peu de temps après.