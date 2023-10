Les États-Unis annulent davantage de prêts étudiants fédéraux dans le but de lutter contre la « dette insoutenable » des emprunteurs.

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a présenté mercredi une nouvelle série d’annulations de prêts étudiants fédéraux pour remédier à la « dette insoutenable » que les emprunteurs accumulent pour terminer leurs études universitaires.

Cette annonce intervient alors que les emprunteurs se préparent à la reprise des paiements après une pause de trois ans qui a commencé pendant la pandémie de COVID-19 et que Biden tente de tenir ses promesses de campagne sur l’allégement de la dette alors qu’il se présente à la réélection.

La dernière mesure prise par le président démocrate aidera 125 000 emprunteurs en effaçant 9 milliards de dollars de dettes grâce aux programmes existants. Au total, 3,6 millions d’emprunteurs auront vu 127 milliards de dollars de dettes effacés depuis l’entrée en fonction de Biden.

« Nous n’avons pas encore terminé », a déclaré Biden dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche.

Il s’est engagé à contribuer à alléger le fardeau de la dette étudiante lors de sa candidature à la présidence, et il a été sous pression pour qu’il aille jusqu’au bout, même si son plan initial a été annulé par la majorité conservatrice de la Cour suprême.

Biden a déclaré que la décision était responsable d’avoir « arraché des mains de millions d’Américains des milliers de dollars d’allègement de la dette étudiante qui étaient sur le point de changer leur vie ».

Il s’appuie sur une mosaïque de programmes différents pour réduire la dette, comme le plan SAVE annoncé l’année dernière, qui réduit les paiements en les liant aux revenus des emprunteurs.

« Mon administration fait tout ce qui est en son pouvoir pour alléger la dette étudiante du plus grand nombre et aussi vite que possible », a déclaré Biden.

« Même si un diplôme universitaire reste le moyen d’accéder à une vie meilleure, ce moyen est devenu excessivement cher. Les Américains aux prises avec une dette insoutenable en échange d’un diplôme universitaire sont devenus la norme », a-t-il déclaré.

Certains des efforts de Biden ont consisté à renforcer des programmes existants, comme l’annulation des prêts du service public.

« Pendant des années, des millions d’emprunteurs éligibles n’ont pas pu accéder à l’allégement de la dette étudiante auquel ils avaient droit, mais tout a changé grâce aux efforts incessants du président Biden et de cette administration pour réparer le système de prêts étudiants en panne », a déclaré le secrétaire à l’Éducation, Miguel Cardona, dans un communiqué. .

Une remise de dette supplémentaire pourrait contribuer à atténuer l’impact de la reprise prévue de longue date des remboursements de prêts ce mois-ci, qui mettra à mal des dizaines de millions de budgets familiaux. Mais il est peu probable que cela porte atteinte à la vigueur de l’économie à long terme, même si les analystes de BNP Paribas estiment que cela pourrait retirer 100 milliards de dollars des poches des consommateurs et ralentir la croissance globale au cours des trois derniers mois de cette année.

Les républicains ont combattu les projets de Biden sur la dette étudiante, mais l’annonce de mercredi intervient alors qu’ils sont consumés par des luttes intestines à Capitol Hill. Les républicains d’extrême droite ont forcé un vote qui a évincé le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., de son poste de président de la Chambre, laissant la chambre dans le chaos.

En outre, la NAACP pousse Biden à étendre l’annulation de la dette en autorisant les prêts Parent PLUS, que les parents utilisent pour les études universitaires de leurs enfants, à être éligibles au plan SAVE.

« Historiquement, l’éducation a été considérée comme un point d’entrée permettant aux communautés marginalisées d’atteindre une mobilité ascendante et de commencer à créer une richesse générationnelle », a déclaré le président de la NAACP, Derrick Johnson, dans un communiqué soulignant l’impact disproportionné de la dette sur les familles noires. « Il est inadmissible que, dans leur quête d’un avenir meilleur pour leurs enfants, les parents noirs soient victimes d’un système qui exploite leur désavantage inhérent. »

Chris Megerian, Associated Press