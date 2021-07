Les États-Unis annonceront le retrait des troupes d’Irak, mais peu de choses devraient changer

Ce qui semble être une pièce maîtresse du théâtre diplomatique est le dernier effort de M. al-Kadhimi pour naviguer entre les besoins et les demandes des deux alliés les plus proches de l’Irak, les États-Unis et l’Iran. Les factions pro-iraniennes réclament un départ des États-Unis, tandis que les responsables irakiens reconnaissent qu’ils ont toujours besoin de l’aide des forces américaines.

Mais le Pentagone et d’autres responsables de l’administration disent qu’ils y parviendront non pas en supprimant l’une des 2 500 forces américaines actuellement stationnées en Irak, mais en reclassant leurs rôles sur papier. M. al-Kadhimi aura un trophée politique à remporter pour satisfaire les factions anti-américaines en Irak et la présence militaire américaine restera.

Le gouvernement de M. al-Kadhimi, ainsi que de nombreux hauts responsables militaires irakiens, favorisent discrètement le maintien des quelque 2 500 soldats américains en Irak sous leur forme actuelle. Mais le meurtre du général de division Qassim Suleimani, le plus haut commandant iranien de la sécurité et du renseignement, ainsi qu’un haut responsable de la sécurité irakien et huit autres personnes lors d’une frappe de drones américains en 2020, a rendu la présence actuelle des États-Unis politiquement impossible et politiquement indésirable aux États-UnisAprès la frappe de drones américains, le Parlement irakien a demandé au gouvernement d’expulser les forces américaines – une motion non contraignante mais qui envoyait un message fort à tout homme politique souhaitant rester au pouvoir, y compris le Premier ministre.

L’administration Biden à son tour se demande comment opérer dans un pays qui, depuis l’invasion américaine il y a 18 ans, est de plus en plus sous l’emprise de milices soutenues par l’Iran et d’un système politique corrompu qui a amené les institutions gouvernementales irakiennes au bord de l’effondrement.

Aux prises avec la pandémie de coronavirus, une crise budgétaire et de puissantes milices soutenues par l’Iran qui échappent largement à son contrôle, M. al-Kadhimi a peu accompli depuis son entrée en fonction il y a deux ans. Ses conseillers soutiennent que si seulement on lui donnait plus de temps, il pourrait freiner les milices, réduire la corruption et arrêter plus de tueurs de centaines de manifestants et d’activistes non armés.

La plupart des unités paramilitaires irakiennes ont été formées en 2014 en réponse à un appel du religieux chiite le plus vénéré du pays aux Irakiens à se mobiliser contre l’État islamique. Ces milices ont ensuite été absorbées par les forces de sécurité officielles irakiennes, mais les plus puissantes sont liées à l’Iran et ne sont que nominalement sous le contrôle de l’État irakien.