Washington enverra des bombes à fragmentation de moyenne portée et des munitions pour les systèmes HIMARS dans le cadre du programme

Les États-Unis ont approuvé un programme de 375 millions de dollars « armes dont on a un besoin urgent » pour Kiev, a déclaré mercredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Cette annonce intervient alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky est en visite aux États-Unis, où il participe à l’Assemblée générale des Nations Unies et devrait avoir des entretiens à la Maison Blanche alors que Kiev fait pression pour obtenir davantage d’aide occidentale dans son conflit avec Moscou.

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré qu’elle fournirait à l’Ukraine un nombre non divulgué de bombes à fragmentation de moyenne portée et d’autres armes dans le cadre de l’aide militaire, soit près du double de la taille des expéditions récentes.

« Il comprend des munitions supplémentaires et un soutien pour le HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) ; des munitions d’artillerie de 155 mm et 105 mm ; des armes à sous-munitions ; des véhicules blindés, résistants aux mines et protégés contre les embuscades (MRAP) et des véhicules tactiques légers ; des bateaux de patrouille ; des armes légères ; et des capacités anti-blindées, notamment des missiles Javelin. » il a déclaré dans un communiqué.















Selon les médias, Zelensky a promis de présenter son « Plan de victoire » Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il comptait vaincre la Russie lors de ses rencontres avec Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Ce plan nécessiterait des missiles à longue portée fabriqués aux États-Unis pour frapper en profondeur la Russie.

Kiev a demandé à ses soutiens étrangers d’accélérer la livraison d’armes et de lever les restrictions sur l’utilisation de missiles à longue portée pour des frappes en profondeur sur le territoire russe, ce que l’administration Biden a nié à plusieurs reprises.

En plus de ce dernier plan, les Etats-Unis prévoient de verser plus de 8 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev, selon Reuters. La Maison Blanche dispose encore de près de 6 milliards de dollars dans le cadre du mécanisme spécial approuvé par le Congrès (PDA) visant à accélérer le versement de l’aide à Kiev.

Zelensky veut protéger l’aide de Trump – The Times

Selon le média, l’administration Biden s’est engagée dans « discussions urgentes » avec le Congrès pour lui permettre d’utiliser les fonds du PDA pour l’Ukraine avant le 30 septembre, la fin de l’année fiscale fédérale, date à laquelle l’autorisation doit expirer.

Plus tôt cette semaine, l’ancien président américain Donald Trump a appelé Zelensky « Le plus grand vendeur de l’histoire » pour sa capacité à réduire les dépenses des États-Unis.

« Chaque fois qu’il vient dans le pays, il repart avec 60 milliards de dollars », Trump a déclaré.

Washington a approuvé environ 175 milliards de dollars d’aide financière et d’assistance militaire à Kiev depuis le début du conflit en 2022, selon Reuters.

La Russie a averti à plusieurs reprises qu’aucune aide occidentale, quelle qu’elle soit, ne pourrait empêcher ses troupes d’atteindre les objectifs de l’opération militaire ou changer l’issue finale du conflit.