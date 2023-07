Les États-Unis annoncent une aide militaire de 345 millions de dollars pour Taïwan

Les États-Unis ont annoncé une aide militaire de 345 millions de dollars à Taïwan, dans le cadre de ce qui est le premier programme majeur de l’administration Biden puisant dans les propres stocks américains pour aider Taïwan à contrer la Chine.

La Maison Blanche a déclaré vendredi 28 juillet que le paquet comprendrait la défense, l’éducation et la formation des Taïwanais. Washington enverra des systèmes de défense aérienne portables, ou MANPADS, des capacités de renseignement et de surveillance, des armes à feu et des missiles, selon deux responsables américains qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles.

Les législateurs américains ont fait pression sur le Pentagone et la Maison Blanche pour qu’ils envoient rapidement des armes à Taïwan. Les objectifs sont de l’aider à contrer la Chine et de dissuader la Chine d’envisager d’attaquer, en fournissant à Taipei suffisamment d’armes pour que le prix de l’invasion soit trop élevé.

Alors que les diplomates chinois ont protesté contre cette décision, le bureau de représentation de Taïwan aux États-Unis a déclaré que la décision de l’administration de retirer les armes et autres matériels de ses magasins fournissait « un outil important pour soutenir l’autodéfense de Taïwan ». Dans un communiqué, il s’est engagé à travailler avec les États-Unis pour maintenir « la paix, la stabilité et le statu quo à travers le détroit de Taiwan ».

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a également exprimé sa gratitude dans un communiqué remerciant « les États-Unis pour leur ferme engagement en faveur de la sécurité de Taïwan ».

Le paquet s’ajoute à près de 19 milliards de dollars de ventes militaires de F-16 et d’autres systèmes d’armes majeurs que les États-Unis ont approuvés pour Taiwan. La livraison de ces armes a été entravée par des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont commencé pendant la pandémie de COVID-19 et ont été exacerbés par les pressions mondiales sur la base industrielle de défense créées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La différence est que cette aide fait partie d’une autorité présidentielle approuvée par le Congrès l’année dernière pour puiser des armes dans les stocks militaires américains actuels – de sorte que Taïwan n’aura pas à attendre la production et les ventes militaires. Cela permet de livrer les armes plus rapidement que de financer de nouvelles armes.

Le Pentagone a utilisé une autorité similaire pour envoyer des milliards de dollars de munitions à l’Ukraine.

Taïwan s’est séparé de la Chine en 1949 au milieu d’une guerre civile. Le président chinois Xi Jinping maintient le droit de la Chine de prendre le contrôle de l’île désormais autonome, par la force si nécessaire. La Chine a accusé les États-Unis de transformer Taiwan en un « baril de poudre » grâce aux milliards de dollars de ventes d’armes qu’ils ont promis.

Les États-Unis maintiennent une politique d’« Une seule Chine » en vertu de laquelle ils ne reconnaissent pas Taïwan en tant que pays indépendant et n’ont pas de relations diplomatiques officielles avec l’île par respect pour Pékin. Cependant, la loi américaine exige une défense crédible pour Taïwan et pour que les États-Unis traitent toutes les menaces contre l’île comme des sujets de « grave préoccupation ».

Obtenir des stocks d’armes à Taïwan maintenant, avant le début d’une attaque, est l’une des leçons que les États-Unis ont tirées de l’invasion russe de l’Ukraine, a déclaré la sous-secrétaire à la Défense du Pentagone, Kathleen Hicks, à l’Associated Press plus tôt cette année.

L’Ukraine « était plus une approche de démarrage à froid que l’approche prévue sur laquelle nous avons travaillé pour Taïwan, et nous appliquerons ces leçons », a déclaré Hicks. Les efforts pour réapprovisionner Taïwan après l’éclatement d’un conflit seraient compliqués car c’est une île, a-t-elle déclaré.

La Chine envoie régulièrement des navires de guerre et des avions de l’autre côté de la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui sert de tampon entre les parties, ainsi que dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan, dans le but d’intimider les 23 millions d’habitants de l’île et d’épuiser ses capacités militaires.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré dans un communiqué que Pékin était « fermement opposé » aux relations militaires américaines avec Taiwan. Les États-Unis devraient « cesser de vendre des armes à Taïwan » et « cesser de créer de nouveaux facteurs qui pourraient conduire à des tensions dans le détroit de Taïwan », a déclaré Liu.

Nomaan Merchant, Ellen Knickmeyer, Zeke Miller et Tara Copp, Associated Press

États-Unis