Les États-Unis annoncent une aide de 2 milliards de dollars pour 19 pays “risquant une future agression russe”

Le secrétaire d’État Antony Blinken a effectué une visite imprévue à Kyiv jeudi alors que les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire majeure d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars américains à l’Ukraine et à d’autres pays européens qui se sentent menacés par la Russie.

Lors de réunions avec de hauts responsables ukrainiens, Blinken a déclaré que l’administration de Joe Biden fournirait 2 milliards de dollars de financement militaire étranger à long terme à l’Ukraine et à 18 de ses voisins, y compris les membres de l’OTAN et les partenaires de sécurité régionaux “les plus susceptibles de subir une future agression russe”.

En attendant l’approbation attendue du Congrès américain, environ 1 milliard de dollars de ce montant ira à l’Ukraine et le reste sera réparti entre l’Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Géorgie, la Grèce, le Kosovo, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Monténégro, La Macédoine du Nord, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, a indiqué le département d’État.

“Cette aide démontre une fois de plus notre engagement inébranlable envers l’avenir de l’Ukraine en tant qu’État démocratique, souverain et indépendant, ainsi que la sécurité des alliés et partenaires dans toute la région”, a déclaré le département.

Brûleur avant24:58À l’intérieur de l’Ukraine – un pays vivant avec la guerre La vision de la guerre de l’intérieur de l’Ukraine varie selon l’endroit où vous vous trouvez. Depuis deux semaines, la correspondante principale de CBC News, Susan Ormiston, sillonne le pays où la guerre est devenue une partie normale de la vie pour certains. Dans la capitale de Kyiv, les entreprises rouvrent, les communautés se reconstruisent et certains qui avaient fui au début de la guerre sont revenus. Pendant ce temps, à Kherson et à Kharkiv, de violents combats se poursuivent alors que la contre-offensive de l’Ukraine s’intensifierait. Les Ukrainiens disent qu’ils font de bons progrès, mais la Russie nie cela, affirmant que l’Ukraine subit de lourdes pertes. Un black-out médiatique en cours rend difficile l’obtention d’une image claire. Aujourd’hui, sur Front Burner, Susan Ormiston nous montre la réalité compliquée en Ukraine alors que la guerre se poursuit.

Le montant est distinct d’un ensemble de 675 millions de dollars d’armes lourdes, de munitions et de véhicules blindés pour la seule Ukraine que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé plus tôt jeudi lors d’une conférence à Ramstein, en Allemagne. Ce package comprend des obusiers, des munitions d’artillerie, des Humvees, des ambulances blindées, des systèmes antichars et plus encore.

Ces contributions portent l’aide américaine totale à l’Ukraine à 15,2 milliards de dollars depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

.@SecDef : nous avons créé ce groupe de contact alors que le monde libre se précipitait pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine. Mais aujourd’hui, ce groupe de contact doit se positionner pour soutenir les courageux défenseurs de l’Ukraine sur le long terme. pic.twitter.com/RN2OdaGrmR —@DeptofDefense

Austin a déclaré que “la guerre est à un autre moment clé”, les forces ukrainiennes commençant leur contre-offensive dans le sud du pays. Il a dit “maintenant nous voyons le succès démontrable de nos efforts communs sur le champ de bataille”.

“Le visage de la guerre est en train de changer, tout comme la mission de ce groupe de contact”, a déclaré Austin lors de la réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne, à laquelle ont assisté le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et le ministre ukrainien de la Défense ainsi que des responsables des pays alliés. .

L’Ukraine gagne, des évacuations signalées à Kharkiv

Ces annonces interviennent alors que les combats entre l’Ukraine et la Russie se sont intensifiés ces derniers jours, les forces ukrainiennes organisant une contre-offensive pour reprendre les zones sous contrôle russe dans le sud et l’est.

Selon un rapport publié mercredi par l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, DC, les forces ukrainiennes à Kharkiv “exploitent probablement la réaffectation des forces russes” vers des zones proches de la ville occupée de Kherson dans le sud “pour mener une campagne opportuniste mais hautement contre-offensive efficace » dans la province.

Les forces ukrainiennes ont probablement utilisé la “surprise tactique” pour avancer d’au moins 20 kilomètres dans le territoire sous contrôle russe dans la région de Kharkiv mercredi, reprenant environ 400 kilomètres carrés de terrain, selon le rapport.

Vitaly Ganchev, le maire de la ville de Kupiansk, soutenu par Moscou, dans une zone occupée par la Russie dans la région de Kharkiv, a déclaré jeudi que les autorités avaient commencé à évacuer les femmes et les enfants de la ville et des zones voisines en raison des bombardements ukrainiens incessants.

Les pompiers fouillent les décombres après qu’un appartement a été touché par une frappe de missile à Kharkiv, mardi. Un groupe de réflexion américain a déclaré que la réaffectation des troupes russes vers le sud de l’Ukraine avait permis aux combattants ukrainiens de faire des gains à Kharkiv, dans le nord. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Dans son discours vidéo nocturne de mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également fait état de succès dans la région de Kharkiv mais n’a pas fourni de détails sur son ampleur.

“Cette semaine, nous avons de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv. Vous avez probablement déjà vu des rapports sur l’activité des défenseurs ukrainiens, et je pense que chaque citoyen est fier de nos guerriers”, a déclaré Zelenskyy.

Les inquiétudes concernant les centrales nucléaires restent exacerbées

Pendant ce temps, les tensions ont continué de mijoter autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, où l’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de menacer d’une catastrophe nucléaire en bombardant près de l’installation.

Les villes de Nikopol et Marhanets, qui font face à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia de l’autre côté du Dniepr, ont subi des bombardements russes pendant la nuit qui ont endommagé des immeubles d’appartements, une école, des installations industrielles et des lignes électriques, a déclaré Valentyn Reznichenko, gouverneur de la Dnipropetrovsk. Province.

REGARDER l “Chaque nuit, il y a des bombardements”: reportages de la CBC du sud de l’Ukraine: Survivre à des mois de bombardements à Mykolaïv, en Ukraine Les bombardements fréquents ont chassé une grande partie de la population de Mykolaïv, en Ukraine, une ville située sur la côte sud du pays. Ceux qui restent survivent grâce à l’aide étrangère. Ils disent qu’ils ont peur, mais qu’ils ont bon espoir.

“La menace nucléaire ne diminue pas à cause des actions folles de la Russie et nous devons envisager tous les scénarios possibles, y compris le pire”, a déclaré Reznichenko dans des propos télévisés.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des Nations unies, Rafael Grossi, a averti que “quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire” à l’usine de Zaporizhzhia et a exhorté la Russie et l’Ukraine à établir une “zone de protection de la sûreté et de la sécurité nucléaires” autour ce.

La crainte est que les combats ne déclenchent une catastrophe de l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine en 1986.

L’Ukraine admet des tirs de roquettes en Crimée

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a exhorté les habitants des zones occupées par la Russie près de la centrale électrique à évacuer, ajoutant que les autorités ukrainiennes ont exhorté les Russes à mettre en place des couloirs humanitaires pour évacuer les résidents locaux, mais n’ont obtenu aucune réponse.

La société ukrainienne Enerhoatom, qui supervise les centrales nucléaires du pays, a déclaré que les travailleurs de la centrale de Zaporizhzhia poursuivaient jeudi les travaux de réparation pour restaurer au moins l’une des sept lignes électriques de la centrale, qui a continué de fonctionner avec un seul des six réacteurs fonctionnant pour alimenter les pompes du système de refroidissement.

Le chef d’Enerhoatom, Petro Kotin, a déclaré que les propositions de l’AIEA visant à améliorer la sécurité de la centrale ne peuvent être mises en œuvre que si les troupes russes partent et sont remplacées par un contingent de maintien de la paix.

Pendant ce temps, le chef de l’armée ukrainienne, le général Valerii Zaluzhnyy, a reconnu dans un article publié mercredi que explosions et incendies dans des bases aériennes de la péninsule de Crimée annexée par la Russie le mois dernier ont été causés par une “série réussie de tirs de roquettes sur des bases aériennes de Crimée”.

Il s’agissait de la première reconnaissance officielle de la responsabilité des attentats par les autorités ukrainiennes. Zaluzhnyy n’a donné aucun détail sur les attaques.