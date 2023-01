Les États-Unis annoncent une aide à l’Ukraine et à des alliés européens

WASHINGTON – L’administration Biden a annoncé vendredi près de 3,8 milliards de dollars d’aide à la sécurité pour l’Ukraine et ses alliés européens, le plus gros paquet de Washington depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie il y a près d’un an.

Le prochain programme d’aide militaire, la 29e tranche de ce type, porte l’engagement américain dans la lutte contre l’Ukraine à environ 24,9 milliards de dollars depuis le début de l’administration Biden.

L’aide comprend 2,9 milliards de dollars d’armes à fournir immédiatement à l’Ukraine et 225 millions de dollars de financement à long terme pour soutenir l’armée ukrainienne. Le paquet comprend également 682 millions de dollars de financement militaire étranger pour reconstruire les arsenaux des alliés européens.

Le paquet d’armes de 2,85 milliards de dollars comprend des véhicules de combat d’infanterie Bradley, des systèmes d’artillerie, des véhicules blindés de transport de troupes, des missiles sol-air et des munitions.

Les véhicules de combat d’infanterie Bradley, un véhicule blindé à chenilles fabriqué par la société de défense américaine, sont nouveaux dans ce programme d’aide. Systèmes BAE . Les Bradley sont généralement équipés d’une tourelle rotative, d’un canon monté et potentiellement de missiles antichars TOW, bien que la Maison Blanche ait refusé de préciser comment les véhicules seraient équipés.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré qu’il faudrait “un certain temps” pour que les véhicules arrivent en Ukraine.

Ce que je peux vous dire, c’est que nous allons le faire aussi vite que possible”, a déclaré Kirby lorsqu’on lui a demandé un calendrier.

Il a ajouté que « cela ne prendra pas très longtemps » aux forces ukrainiennes pour apprendre à utiliser les véhicules lorsque les troupes américaines les entraîneront dans un endroit en dehors de l’Ukraine.