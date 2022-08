Les États-Unis annoncent une activité militaire près de Taïwan — RT World News

Les exercices chinois ne dissuaderont pas la marine américaine d’opérer dans la région, a déclaré la Maison Blanche

Des navires et des avions de la marine américaine transiteront par le détroit de Taïwan dans les deux prochaines semaines, a annoncé jeudi la Maison Blanche. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a condamné les exercices militaires chinois dans la région et a déclaré que le Pentagone avait ordonné au porte-avions USS Ronald Reagan et à son escorte de rester près de Taïwan pour “surveiller la situation.”

Le Reagan et ses navires qui l’accompagnent sont basés au Japon et ont été déployés en mer de Chine orientale ces derniers jours, alors que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei contre les objections chinoises. Pékin a répondu à la visite de Pelosi en lançant de vastes exercices autour de Taïwan et en tirant une douzaine de missiles à travers l’île.

Au milieu des tensions accrues, le président américain Joe Biden a décidé qu’il serait “prudent” ordonner au groupe aéronaval américain de rester dans la zone “pour un peu plus longtemps que prévu à l’origine”, selon Kirby. Le porte-parole a également condamné les essais de missiles chinois comme “irresponsable” et “en contradiction avec notre objectif de longue date de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région.”















“Nous ne serons pas dissuadés d’opérer dans les mers et les cieux du Pacifique occidental, conformément au droit international, comme nous le faisons depuis des décennies, en soutenant Taïwan et en défendant un Indo-Pacifique libre et ouvert”, il a dit.

Dans le cadre de cet effort, les États-Unis “effectuer des transits aériens et maritimes standard à travers le détroit de Taiwan au cours des deux prochaines semaines”, Kirby a ajouté.

La Maison Blanche a également confirmé des informations antérieures selon lesquelles l’US Air Force avait reporté un test prévu d’un missile balistique intercontinental Minuteman III (ICBM), mais Kirby a insisté sur le fait que le test aurait lieu dans un proche avenir et que la dissuasion nucléaire américaine était “sûr, sécurisé et efficace.”