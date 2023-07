Les États-Unis annoncent un nouveau programme d’aide militaire de 400 millions de dollars pour l’Ukraine

Les États-Unis ont annoncé mardi un nouveau programme d’assistance militaire de 400 millions de dollars à l’Ukraine comprenant des munitions pour l’artillerie et des systèmes de défense aérienne.

L’annonce de l’aide – qui sera puisée dans les stocks militaires américains – intervient alors que les troupes ukrainiennes poursuivent une contre-offensive lente contre les forces d’invasion russes.

Le paquet comprend des munitions pour les systèmes de défense aérienne Patriot et NASAM ainsi que des missiles Stinger, des obus d’artillerie de 155 mm et 105 mm, 32 véhicules blindés de transport de troupes Stryker et plus de 28 millions de cartouches d’armes légères et de grenades, a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’aide vise à « renforcer les forces courageuses de l’Ukraine sur le champ de bataille » et à « les aider à reprendre le territoire souverain de l’Ukraine ».

« Le peuple ukrainien continue de défendre courageusement son pays contre l’agression de la Russie tandis que la Russie poursuit ses attaques implacables et vicieuses qui tuent des civils ukrainiens et détruisent les infrastructures civiles », a déclaré Blinken.

Les États-Unis ont été le fer de lance de la pression pour un soutien international à l’Ukraine, forgeant rapidement une coalition internationale pour soutenir Kiev après l’invasion de la Russie et coordonnant l’aide de dizaines de pays.

Washington s’est engagé à fournir plus de 43 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev depuis l’invasion russe en février 2022.