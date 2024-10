Le président Biden a promis d’envoyer des missiles anti-aériens supplémentaires et d’autres munitions à Kiev

Le président américain Joe Biden a dévoilé un nouveau programme d’aide militaire à l’Ukraine d’une valeur de 425 millions de dollars, promettant davantage de soutien à l’avenir.

Le package comprend des missiles pour les systèmes de défense aérienne NASAMS et Stinger, des roquettes pour les lanceurs HIMARS et des obus d’artillerie. Les États-Unis continueront à travailler avec « une cinquantaine d’alliés et partenaires » à « répondre aux besoins urgents de l’Ukraine sur le champ de bataille », a déclaré la Maison Blanche.

Biden s’est entretenu mercredi par téléphone avec le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, promettant de « intensifier la planification de l’assistance en matière de sécurité aux côtés des partenaires internationaux afin de garantir que l’Ukraine dispose de l’équipement dont elle a besoin pour s’imposer », selon la lecture de l’appel.

Zelensky a remercié les États-Unis pour leur soutien. « Le leadership du président Biden dans l’unification du monde et le ferme soutien bipartisan en Amérique ont été cruciaux et ont aidé l’Ukraine à s’imposer et à défendre son indépendance. » il a écrit sur Telegram.















Le dirigeant ukrainien a dévoilé un plan en cinq points « plan de victoire » mercredi, ce qui n’a pas encore été formellement approuvé par les partisans occidentaux de Kiev. Les pays de l’OTAN ont jusqu’à présent décliné les demandes de Zelensky d’inviter immédiatement l’Ukraine à rejoindre l’alliance dirigée par les États-Unis ou de lever les restrictions sur l’utilisation d’armes à longue portée fournies par l’Occident pour des frappes en profondeur à l’intérieur de la Russie.

L’Ukraine a fait valoir que ces restrictions, ainsi que les retards dans les livraisons d’armes, ont contribué à ses récents revers sur le champ de bataille, alors que les troupes russes gagnaient progressivement du terrain dans le Donbass.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté les propositions de Zelensky, les qualifiant de « un ensemble de slogans incohérents. » Moscou a répété à plusieurs reprises que le conflit ne pouvait être réglé que selon ses conditions.