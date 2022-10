Les États-Unis annoncent un nouveau plan de sécurité de 625 millions de dollars pour l’Ukraine

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont annoncé mardi leur intention de fournir une aide militaire supplémentaire de 625 millions de dollars à l’Ukraine, un ensemble comprenant des systèmes de roquettes avancés supplémentaires crédités d’avoir aidé l’armée du pays à prendre de l’ampleur dans sa guerre avec la Russie.

Le président Joe Biden a fourni des détails sur le dernier package, qui comprend des systèmes de fusée d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, des munitions de systèmes d’artillerie et des véhicules blindés, lors d’un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. La vice-présidente Kamala Harris a rejoint les dirigeants lors de l’appel de mardi.

Les dirigeants américains et ukrainiens se sont exprimés alors que la chambre haute du Parlement russe a officiellement approuvé mardi l’annexion de pans du territoire ukrainien à la suite de référendums que l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont qualifiés de frauduleux.

“Le président Biden a également affirmé que les États-Unis étaient toujours prêts à imposer des coûts importants à tout individu, entité ou pays qui apporte son soutien à la prétendue annexion de la Russie”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Cette ronde d’aide militaire marque la première fois que les États-Unis envoient des HIMARS supplémentaires en Ukraine depuis fin juillet. Les systèmes – la dernière assistance comprend quatre HIMARS supplémentaires et porteront le nombre total envoyé en Ukraine à 20 – sont devenus un outil clé dans la capacité de l’Ukraine à jeter des ponts que la Russie a utilisés pour approvisionner ses troupes, permettant aux forces ukrainiennes de faire des incursions en Russie -régions contrôlées.

Au cours des dernières semaines, les États-Unis ont également fourni un financement par le biais d’un programme distinct – l’Ukraine Security Assistance Initiative – afin que 18 autres HIMARS puissent être achetés dans le cadre de contrats à plus long terme. Les fonds de l’USAI sont utilisés dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour s’assurer que les forces ukrainiennes sont entraînées et équipées pour défendre leur pays dans les années à venir. Mais ces contrats prendront plusieurs années à remplir.

Il s’agit de la première tranche de l’aide américaine versée au cours du nouvel exercice budgétaire, qui a débuté le 1er octobre.

L’Ukraine a poursuivi sa contre-offensive dans la région de Kherson depuis l’été, frappant sans relâche les lignes d’approvisionnement russes et faisant des incursions dans les zones tenues par la Russie à l’ouest du Dniepr. Les troupes ukrainiennes ont utilisé le HIMARS pour frapper à plusieurs reprises le pont principal sur le Dniepr et un barrage qui servait de deuxième passage. Il a également heurté des ponts flottants que la Russie a utilisés pour approvisionner ses troupes.

Les succès de l’Ukraine sur le champ de bataille de Kherson sont remarquables car c’est l’une des quatre zones que la Russie est en train d’annexer.

Presse associée, La presse associée