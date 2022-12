Les États-Unis annoncent le retour d’artefacts irakiens pris dans un musée lors de l’invasion de 2003

Mercredi, le bureau du procureur du district de Manhattan a annoncé que les enquêteurs américains rendraient sept sceaux mésopotamiens et néo-babyloniens en Irak. Les sceaux ne sont qu’une petite partie des 15 000 artefacts retirés du musée de l’Irak à la suite de l’invasion de ce pays en 2003.

En mars 2021, l’un des sceaux a été mis en vente dans une vente aux enchères en ligne, ce qui a conduit le bureau du procureur à ouvrir une enquête sur l’origine et la provenance de l’objet. L’expéditeur du timbre s’est rapidement révélé être en possession de six sceaux supplémentaires qui ont été achetés peu de temps après le pillage du musée de l’Irak. Les sceaux n’avaient aucun document prouvant qu’ils étaient entrés sur le marché de l’art avant 2003.

Au lieu de cela, il a été déterminé que les pièces avaient été introduites en contrebande aux États-Unis, où elles avaient été achetées dans diverses galeries et ventes aux enchères en ligne par un collectionneur privé entre 2004 et 2009.

Les sept objets se composent de trois sceaux de timbre et de quatre sceaux de cylindre, datant entre les périodes mésopotamienne (2700-2500 avant notre ère) et néo-babylonienne (612-539 avant notre ère). Les sceaux auraient été utilisés pour faire des impressions sur de l’argile humide, les sceaux cylindriques étant enroulés sur la surface bidimensionnelle.

Les objets sont sculptés d’images de dieux, de figures humaines, d’animaux et d’autres scènes de culte. Chaque sceau unique servait de signature personnelle pour garantir l’authenticité d’un individu ou d’une entreprise.

Douglas Cohen, un porte-parole du bureau du procureur, a déclaré à The Art Newspaper que l’information provenait d’un informateur qui avait lu Thieves of Bagdad (2005), un livre du procureur adjoint Matthew Bogdanos sur son expérience à la recherche d’antiquités volées.

Les enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) de l’immigration et des douanes se sont associées au bureau du procureur de Manhattan pour restituer les scellés.

“Ces objets ont été pillés par des voleurs profitant de la confusion de la guerre pour faire du profit au mépris total de leur valeur culturelle”, a déclaré Ivan J. Arvelo, agent spécial en charge du HSI à New York.. “Ces artefacts… étaient une partie essentielle de la vie quotidienne dans le monde antique. Maintenant, ils retourneront dans leur foyer légitime.”

Au moment de l’invasion, le pillage de la collection du musée de l’Irak a fait l’objet d’un débat sur la capacité de Washington à maintenir l’ordre en Irak alors que la police et l’armée de Saddam Hussein se démêlaient.

Les troupes américaines, seul pouvoir de la ville à l’époque, ont été vivement critiquées pour ne pas avoir protégé les trésors du musée et d’autres institutions culturelles comme la bibliothèque nationale et le Saddam Art Center, un musée d’art irakien moderne.

D’autres ont affirmé que les troupes américaines n’avaient pas de mandat pour agir depuis Washington.

Invité à commenter le pillage, le secrétaire à la Défense de l’époque, Donald H. Rumsfeld, a déclaré: “Des choses arrivent … et c’est désordonné et la liberté est désordonnée, et les gens libres sont libres de faire des erreurs, de commettre des crimes et de faire de mauvaises choses.”

Depuis 2015, date de la réouverture du Musée au public, le débat est passé au second plan et les responsables irakiens ont cherché à aller de l’avant.

Un moment majeur dans les efforts de rapatriement irakiens est survenu en août 2021, lorsque 17 000 artefacts de tout l’Irak ont ​​été restitués, y compris ceux détenus par la famille propriétaire de la chaîne de magasins d’artisanat Hobby Lobby et par l’Université Cornell.

Le Dr Salwan Sinjari, chargé d’affaires irakien aux États-Unis, a salué les résultats de la récente enquête.

“Je suis reconnaissant du travail du bureau du procureur du district de Manhattan pour ses efforts visant à rapatrier ces précieuses antiquités historiques en Irak”, a déclaré Sinjari. “Ces pièces appartiennent à l’Irak – et appartiennent à l’Irak – et maintenant elles aideront le peuple irakien à mieux comprendre et apprécier notre propre histoire et culture avec ce lien avec le passé. C’est un autre exemple de la coopération, de l’amitié et du partenariat de longue date entre l’Irak et les États-Unis.”

Alors que certains trésors de la collection du musée comme la “Mona Lisa sumérienne”, un masque vieux de 5 000 ans, ont été restitués, des milliers restent à récupérer.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.