Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a annoncé sa composition de 25 joueurs pour leur match amical du 31 janvier contre Trinité-et-Tobago à Orlando, en Floride.

La liste a été tirée de ce qui était initialement 12 joueurs de l’équipe nationale senior et 26 joueurs de l’équipe nationale U23, et comprend principalement des artistes plus jeunes. Seize joueurs ont moins de trois sélections, dont 10 espèrent faire leurs débuts internationaux contre les Soca Warriors. Seize joueurs sont également éligibles pour participer au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo qui se tiendra en mars.

Il y a également des joueurs expérimentés dans le groupe, parmi lesquels Jozy Altidore du Toronto FC (115 sélections), Paul Arriola de DC United (34 sélections) et les Colorado Rapids Kellyn Acosta (24 sélections).

« Ces deux dernières semaines ont été un plaisir absolu. Le travail acharné et la détermination de l’ensemble du groupe confirment que le pool de joueurs va dans la bonne direction », a déclaré Berhalter. « Alors que nous passons à Orlando, nous changeons de vitesse et nous nous concentrons sur la compétition alors que nous nous préparons à affronter Trinidad et Tobago. »

Les effectifs de la liste ont été réduits ces dernières semaines en raison de blessures et d’autres départs. Jordan Morris a quitté le camp pour commencer son prêt avec l’équipe du championnat anglais Swansea City, tandis que l’arrière droit Bryan Reynolds est parti avant un transfert présumé dans un club étranger. Le gardien de but du New York City FC Sean Johnson a quitté le camp en raison d’une blessure au genou tandis que le défenseur du LAFC Tristan Blackmon a subi une commotion cérébrale à l’entraînement et est rentré à Los Angeles dimanche. Le gardien de but du Real Salt Lake, David Ochoa, s’est blessé au quad avant le camp.

Les autres libérés étaient le gardien de but de l’Austin FC Brady Scott, l’arrière gauche du PSV Chris Gloster, le défenseur central du Columbus Crew Aboubacar Keita, le défenseur de la New England Revolution Henry Kessler, le milieu de terrain du Minnesota United Hassani Dotson, le milieu de terrain de Wolfsburg Bryang Kayo, le milieu de terrain des Portland Timbers Eryk Williamson, San Jose. L’attaquant des tremblements de terre Cade Cowell, l’attaquant de Portland Jeremy Ebobisse, le défenseur de DC Donovan Pines et l’attaquant des FC Montréal Djordje Mihailovic.

LISTE DÉTAILLÉE DE L’USMNT PAR POSITION (Club; Sélections / Buts):

GARDIENS DE BUT (3): Matt Freese (Philadelphia Union; 0/0), JT Marcinkowski (San Jose Earthquakes; 0/0), Matt Turner (New England Revolution; 0/0)

DÉFENSEURS (9): Julian Araujo (LA Galaxy; 1/0), George Bello (Atlanta United FC; 0/0), Kyle Duncan (New York Red Bulls; 1/0), Aaron Herrera (Real Salt Lake; 0/0), Aaron Long (New York Red Bulls; 18/3), Mauricio Pineda (Chicago Fire FC; 0/0), Miles Robinson (Atlanta United FC; 2/0), Sam Vines (Colorado Rapids; 2/0), Walker Zimmerman (Nashville SC; 13/2)

MILIEUX DE TERRAIN (7): Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 24/2), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 17/4), Benji Michel (Orlando City SC; 0/0), Andres Perea (Orlando City SC; 0/0), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC; 19/0), Tanner Tessmann (FC Dallas; 0/0), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes; 8/0)

ATTAQUANTS (6): Jozy Altidore (Toronto FC / CAN; 115/42), Paul Arriola (DC United; 34/6), Daryl Dike (Orlando City SC; 0/0), Jesus Ferreira (FC Dallas; 1/0), Jonathan Lewis ( Colorado Rapids; 6/0), Chris Mueller (Orlando City SC; 1/2)