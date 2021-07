Les États-Unis annoncent des millions de dollars de financement pour des projets axés sur l’énergie des vagues

Le département américain de l’Énergie a annoncé que jusqu’à 27 millions de dollars de financement fédéral seront alloués à des projets de recherche et de développement axés sur l’énergie des vagues.

Dans la dernière tentative d’encourager l’innovation dans un secteur qui a une très faible empreinte par rapport aux autres types d’énergies renouvelables, le DOE a déclaré mardi que le financement viserait à « faire progresser les technologies de l’énergie houlomotrice vers la viabilité commerciale ».

Les projets sélectionnés entreprendront leurs recherches dans l’installation PacWave South, située au large des côtes de l’Oregon.

La construction de PacWave South – qui a reçu des subventions du DOE et de l’État de l’Oregon, entre autres – a commencé le mois dernier et on espère que le site sera opérationnel en 2023.

En décomposant les choses, le financement sera divisé en trois pots distincts : jusqu’à 15 millions de dollars seront mis de côté pour les tests de la technologie des convertisseurs d’énergie houlomotrice ; jusqu’à 7 millions de dollars iront à la recherche et au développement sur l’énergie houlomotrice; et un maximum de 5 millions de dollars sera affecté à l’avancement des conceptions de convertisseurs d’énergie houlomotrice pour PacWave. Les demandes complètes de financement sont attendues en octobre, a indiqué le DOE.

Dans une déclaration publiée parallèlement à l’annonce du DOE, la secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer M. Granholm, a déclaré : « Avec l’énergie des vagues, nous avons la possibilité d’ajouter plus d’énergie renouvelable au réseau et de déployer plus d’énergie durable dans les communautés difficiles à atteindre. »

Alors que l’argent sera bien accueilli dans certains quartiers, les chiffres préliminaires de l’US Energy Information Administration montrent que beaucoup de travail sera nécessaire si le pays veut s’éloigner des combustibles fossiles de manière significative.

Selon l’EIA, les parts du gaz naturel et du charbon dans la production d’électricité à grande échelle en 2020 étaient de 40,3 % et 19,3 %, respectivement. En revanche, la part totale des énergies renouvelables s’élève à 19,8 %.

Le développement des technologies de l’énergie houlomotrice n’est pas exclusif aux États-Unis. L’Europe, par exemple, abrite également un secteur naissant, avec un certain nombre d’entreprises travaillant désormais sur une grande variété de systèmes.

Dans un exemple de la progression des entreprises d’énergie houlomotrice, le mois dernier, une entreprise appelée Mocean Energy a annoncé que sa machine à vagues Blue X – qui mesure 20 mètres de long et pèse 38 tonnes métriques – avait commencé à être testée au Centre européen de l’énergie marine à Orcades. , un archipel situé au nord de l’Écosse continentale.

En mars, il a été annoncé qu’environ 7,5 millions de livres sterling (10,37 millions de dollars) de fonds publics seraient utilisés pour soutenir le développement de huit projets d’énergie houlomotrice dirigés par des universités britanniques.

Bien qu’il puisse y avoir de l’enthousiasme dans certains milieux concernant le potentiel de l’énergie marine, elle a encore du chemin à parcourir pour rattraper d’autres technologies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne.

Les chiffres d’Ocean Energy Europe montrent que seulement 260 kW de capacité marémotrice ont été ajoutés en Europe l’année dernière, alors que seulement 200 kW d’énergie houlomotrice ont été installés.

En comparaison, 2020 a vu 14,7 gigawatts de capacité d’énergie éolienne installée en Europe, selon l’organisme industriel WindEurope.