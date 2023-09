Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre l’Iran alors qu’un échange de prisonniers se profile | Actualités politiques

Washington cible les responsables iraniens et les médias liés à l’État à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini.

Washington DC – Les États-Unis ont imposé des sanctions à des dizaines de responsables et d’entités iraniens accusés d’être impliqués dans la « répression violente » des manifestations antigouvernementales qui ont suivi la mort de Mahsa Amini en garde à vue à Téhéran l’année dernière.

Les sanctions, qui ont visé vendredi de hauts responsables de la sécurité et des médias affiliés à l’État, interviennent alors que les États-Unis et l’Iran devraient échanger des prisonniers dès la semaine prochaine dans le cadre d’un accord récemment annoncé.

Les sanctions américaines coïncident également avec le premier anniversaire de la mort d’Amini, une femme kurde de 22 ans arrêtée par la police iranienne pour avoir violé le code vestimentaire conservateur du pays.

L’incident a déclenché des manifestations de plusieurs semaines à travers l’Iran qui ont été sévèrement réprimées par les forces de sécurité. L’Iran a nié qu’Amini ait été battu ou maltraité en détention.

« Alors que nous approchons d’un an depuis la mort tragique et insensée de Mahsa Amini alors qu’il était sous la garde de la soi-disant « police de la moralité » iranienne, nous rappelons que les mouvements d’hommes et de femmes à travers l’Iran… ont été confrontés à une violence horrible », a déclaré Brian Nelson, responsable du Trésor américain. a déclaré dans un communiqué.

Il a ajouté que les sanctions ont été imposées en coordination avec les alliés occidentaux de Washington, dont le Canada et le Royaume-Uni.

Le président américain Joe Biden a également rendu hommage à Amini vendredi, affirmant qu’elle avait inspiré un « mouvement historique » de personnes exigeant l’égalité des sexes et le respect des droits de l’homme en Iran et dans le monde.

« Face à l’oppression et à la violence continues, les citoyens iraniens restent engagés dans ce mouvement et dans leur lutte pour un avenir libre et démocratique », a déclaré Biden dans un communiqué.

L’Iran a nié avoir attaqué des manifestants pacifiques et a qualifié les manifestations d’émeutes soutenues par l’étranger.

Les médias iraniens sanctionnés par les États-Unis vendredi comprennent Press TV, l’agence de presse Fars et l’agence de presse Tasnim. Le Trésor a également ciblé les hauts dirigeants d’une cyber-entreprise qui, selon lui, aidait le gouvernement iranien à « censurer et filtrer Internet ».

Les sanctions gèlent les actifs des entreprises et des particuliers aux États-Unis et empêchent les institutions financières du monde entier de faire affaire avec eux.

La décision de l’administration Biden indique également que les États-Unis poursuivront leur politique de sanctions contre l’Iran malgré l’imminence d’un accord d’échange de prisonniers.

L’accord verra l’Iran libérer cinq citoyens américains emprisonnés en échange de l’autorisation par Washington de Téhéran d’accéder à 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud sous les sanctions américaines à des fins humanitaires. Les États-Unis libéreront également cinq Iraniens des prisons américaines.

L’accord a fait l’objet de critiques croissantes de la part des législateurs républicains qui ont accusé l’administration Biden d’avoir donné 6 milliards de dollars à l’Iran.

Cependant, les responsables américains ont souligné que les fonds appartenaient à l’Iran, affirmant que la politique de Washington à l’égard de Téhéran ne changerait pas.

« Nous restons concentrés sur la limitation du programme nucléaire iranien et sur son comportement déstabilisateur. Nous restons déterminés à garantir qu’ils n’obtiendront jamais l’arme nucléaire », a déclaré le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, plus tôt cette semaine.

Les États-Unis et l’Iran ont connu des tensions accrues depuis 2018, lorsque l’ancien président américain Donald Trump a rejeté un accord multilatéral qui prévoyait que Téhéran réduisait son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions contre son économie.

Biden est entré en fonction début 2021 sur la promesse de relancer l’accord sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA).

Mais alors que plusieurs séries de négociations indirectes n’ont pas réussi à rétablir l’accord, Washington a continué à appliquer son régime de sanctions contre Téhéran et a imposé de nouvelles sanctions.

Les négociations du JCPOA ont finalement été suspendues, et les tentatives pour les relancer ont été compliquées par la répression contre les manifestants antigouvernementaux en Iran ainsi que par les accusations selon lesquelles Téhéran fournirait à Moscou des drones destinés à être utilisés en Ukraine.

L’Iran, qui a nié chercher à se doter de l’arme nucléaire, a intensifié son programme nucléaire depuis l’effondrement du JCPOA.