Les États-Unis enverront une aide militaire supplémentaire d’une valeur de 775 millions de dollars à Kiev, a annoncé vendredi le Pentagone. Le dernier lot d’armes comprendra des obusiers, des drones et du matériel de déminage, ainsi que des munitions pour les lance-roquettes HIMARS et d’autres armes fabriquées aux États-Unis.

Citant des sources du ministère de la Défense, les médias américains ont rapporté que le programme d’assistance militaire devrait inclure 16 obusiers de 105 mm et des munitions pour eux, ainsi que des missiles anti-radar AGM-88 HARM, 40 véhicules protégés contre les embuscades résistants aux mines MaxxPro (MRAP), et 50 Humvees.

Pour la première fois, les États-Unis fourniront aux forces ukrainiennes des systèmes aériens sans pilote, en particulier 15 drones de surveillance Scan Eagle. Leur livraison fournirait à l’Ukraine “une meilleure reconnaissance autour des lignes de front,” a déclaré un responsable du Pentagone aux médias.

Kiev recevra également des munitions pour les lance-roquettes HIMARS que les États-Unis ont précédemment fournis à l’Ukraine. Selon le Pentagone, les États-Unis cherchent à aider les forces ukrainiennes à gagner sur le champ de bataille.

“Nous voulons nous assurer que l’Ukraine dispose d’un flux constant de munitions pour répondre à ses besoins, et c’est ce que nous faisons avec ce paquet”, a-t-il ajouté. dit le fonctionnaire.

Selon le New York Post, la livraison impliquera également 36 000 obus d’artillerie et 1 000 missiles antichars portables Javelin. D’autres rapports mentionnaient également les missiles antichars TOW.

On ne sait pas quand les armes et les munitions devraient arriver en Ukraine. L’annonce est intervenue environ deux semaines après que l’administration du président américain Joe Biden a approuvé un programme d’aide militaire d’un milliard de dollars à l’Ukraine, le plus important à ce jour. Ce paquet comprenait des munitions pour les systèmes nationaux avancés de missiles sol-air (NASAMS) – des systèmes de défense aérienne qui ne sont pas encore arrivés en Ukraine – ainsi que des obusiers et des HIMARS.

L’annonce de vendredi porte le coût total de l’assistance militaire américaine à Kiev à environ 10,6 milliards de dollars, selon les médias américains. Cela vient après que certains analystes américains aient mis en doute l’efficacité de certains systèmes d’armes fournis à l’Ukraine.

Écrivant dans Business Insider cette semaine, Michael Peck a noté que les missiles anti-radar HARM, conçus pour frapper les systèmes de défense aérienne ennemis, n’auraient que “impact limité” sur le conflit en Ukraine. Kiev possède un nombre plutôt limité d’avions qui pourraient les lancer et pourrait avoir du mal à transformer les défenses aériennes russes frappantes en un avantage majeur sur le champ de bataille qui est encore largement défini par les frappes d’artillerie, a déclaré Peck.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.