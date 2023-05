Les États-Unis annoncent 524 millions de dollars pour la sécheresse dans la Corne de l’Afrique et la crise climatique tandis que l’Allemagne et le Royaume-Uni s’engagent également

NATIONS UNIES – Les États-Unis ont annoncé mercredi lors d’une conférence des Nations Unies près de 524 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire pour la Corne de l’Afrique qui vise à mettre en lumière les effets extrêmes du changement climatique et la pire sécheresse dans la région en 40 ans – et le besoin de plus de 5 milliards de dollars.

Vers le début de la conférence, l’Allemagne a annoncé une promesse de don de 226 millions de dollars et le Royaume-Uni a promis 119 millions de dollars pour la Somalie, l’Éthiopie et le Kenya.

L’ONU a lancé un appel pour 7 milliards de dollars et n’a reçu que 1,6 milliard de dollars – loin d’être suffisant pour aider les 43,3 millions de personnes ayant besoin d’aide dans les trois pays de la Corne de l’Afrique ou même seulement les 21 millions d’entre eux qui n’ont pas accès à suffisamment nourriture.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a demandé aux donateurs potentiels lors de la conférence de faire une injection immédiate et majeure de financement pour empêcher la crise causée par la sécheresse, les déplacements massifs après des années de conflit et la flambée des prix des denrées alimentaires « de se transformer en catastrophe ».

Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d’aide humanitaire dans la région, et Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré à la conférence des donateurs que les 524 millions de dollars de nouveaux fonds porteront la contribution humanitaire américaine totale à la région à 1,4 milliard de dollars pour l’exercice se terminant le 30 septembre.

L’ambassadrice allemande à l’ONU, Antje Leendertse, a déclaré à la conférence que les 210 millions d’euros d’aide humanitaire pour les trois pays n’incluent pas un financement substantiel « pour le développement et la stabilisation » dans la Corne de l’Afrique.

PHOTOS : les États-Unis annoncent une nouvelle aide de 524 millions de dollars pour la sécheresse dans la Corne de l’Afrique et la crise climatique

Le ministre britannique du Développement et de l’Afrique, Andrew Mitchell, a déclaré mercredi que l’engagement total du pays comprenait également 27 millions de dollars pour le Soudan, 23 millions de dollars pour le Soudan du Sud et 9 millions de dollars pour l’Ouganda, ce qui porte le total à 178 millions de dollars.

Lorsque l’Américaine Thomas-Greenfield s’est rendue dans la capitale somalienne, Mogadiscio, en septembre, elle a déclaré avoir entendu de première main « comment la sécheresse avait un impact sur l’approvisionnement alimentaire et le potentiel accru de famine » et a annoncé plus de 40 millions de dollars de financement supplémentaire pour le pays.

« Malheureusement, les besoins humanitaires en Somalie, en Éthiopie et au Kenya sont maintenant plus importants que jamais avec plus de 23,5 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « C’est pourquoi les États-Unis continuent de soutenir la réponse humanitaire dans la Corne avec ce nouveau financement. »

Les États-Unis ont déclaré que leur nouveau financement soutiendrait les réfugiés, les demandeurs d’asile, les déplacés internes et les apatrides, ainsi que les millions de personnes touchées par les conflits, la sécheresse et l’insécurité alimentaire. Il a indiqué que près de 108 millions de dollars du financement supplémentaire provenaient du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État et que plus de 416 millions de dollars provenaient de l’Agence américaine pour le développement international.

L’agence humanitaire CARE a déclaré que la crise dans la région résultant de deux saisons des pluies ratées, de deux invasions de criquets pèlerins, de conflits et de la hausse des prix des produits de base à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine et de la guerre en cours a décimé les communautés et entraîné la migration de plus de 2,5 millions de personnes. L’élevage de bétail était autrefois un moyen essentiel de gagner de l’argent pour de nombreuses communautés de la région, mais CARE a déclaré qu’en raison des conditions météorologiques extrêmes, plus de 13,2 millions de têtes de bétail sont mortes.

En Somalie, où plus de 6 millions de personnes souffrent de la faim, une famine n’a pas encore été déclarée, mais certains responsables humanitaires et climatiques ont averti que les tendances actuelles sont pires que lors de la famine de 2011, au cours de laquelle 250 000 personnes sont mortes.

Certaines parties de la Somalie et de l’Éthiopie connaissent des inondations pendant la saison des pluies en cours, et des millions de personnes ont été déplacées. Les zones touchées, principalement occupées par des éleveurs, ont connu des saisons sèches prolongées qui ont tué le bétail.

La Somalie est également aux prises avec l’insécurité en raison du groupe extrémiste al-Shabab, qui a des liens avec al-Qaida et a combattu le gouvernement fédéral somalien à Mogadiscio pendant des années. Le groupe a intensifié ses attaques contre des bases militaires ces derniers mois après avoir perdu des territoires dans des zones rurales au profit des forces gouvernementales.

Dans la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie, la quasi-totalité des 6 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire après deux ans de guerre civile. Les restrictions imposées par le gouvernement sur l’aide humanitaire avaient poussé certaines parties de la région au bord de la famine jusqu’à ce que les livraisons d’aide reprennent après la fin de la guerre avec un cessez-le-feu en novembre.

Mais l’ONU et l’USAID, l’agence d’aide américaine, ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elles suspendaient toute aide alimentaire pour enquêter sur le vol de fournitures humanitaires.

Le président de l’International Rescue Committee, David Miliband, a déclaré que le financement américain « contribue à éloigner la famine », en particulier en Somalie, et a exhorté les autres pays à augmenter leurs contributions et à assurer le financement intégral de l’appel.

Il a également appelé à « un changement d’approche de la réponse à la famine et … (pour) prévenir la catastrophe avant qu’elle ne frappe », en citant des recherches sur la famine de 2011 qui ont montré qu’un quart de million de personnes sont mortes avant que la famine ne soit déclarée et qu’il y ait eu une augmentation de la réponse internationale.

« Des systèmes d’alerte précoce efficaces aident à identifier les zones à risque de famine avant que la situation ne devienne critique, telles que les conditions météorologiques, les rendements des cultures et les prix des denrées alimentaires, et devraient déclencher des actions pour les plus à risque en acheminant de l’argent, de la nourriture et d’autres formes de soutien. avant que les gens ne connaissent « l’insécurité alimentaire aiguë et encore moins la famine », a-t-il déclaré dans un communiqué.

___

L’écrivain Associated Press Evelyne Musambi à Nairobi, Kenya, a contribué à ce rapport.