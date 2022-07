Les États-Unis alimentent les tensions au Moyen-Orient en utilisant l’« iranophobie » – FM

Téhéran a accusé l’administration Biden de retourner les voisins de l’Iran contre elle

Les États-Unis tentent d’attiser les tensions au Moyen-Orient en “s’appuyant sur la politique ratée de l’iranophobie», a déclaré dimanche le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, à la suite de la visite du président américain Joe Biden dans la région.

Les États-Unis étaient «le premier pays à déployer une bombe nucléaire… il s’immisce constamment dans les affaires d’autres pays, a lancé des conflits armés et a vendu des quantités massives d’armes dans toute la région“, a poursuivi le responsable.

Il a ajouté que Washington était aussi, via son soutien indéfectible à Israël, «le principal accessoire de l’occupation continue des terres palestiniennes, des crimes quotidiens du régime contre les Palestiniens et de l’apartheid.”

Lire la suite L’Iran lance un avertissement aux États-Unis et à Israël

Le président iranien Ebrahim Raisi a menacé jeudi les États-Unis et leurs alliés d’un «réponse dure et regrettable” devraient-ils faire un “erreur» dans ses relations avec l’Iran, accusant Washington et Israël de créer l’instabilité dans la région.

Sa déclaration intervient après que le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Yair Lapid ont signé un accord s’engageant “ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire” et à “utiliser tous les éléments de son pouvoir national pour garantir ce résultat.”

Biden a ensuite signé une déclaration en partenariat avec l’Arabie saoudite dénonçant le «menace croissante» posées par des drones de fabrication iranienne. Washington a accusé à plusieurs reprises Téhéran de tenter de vendre de tels drones à la Russie, des allégations que l’Iran a démenties à plusieurs reprises.

Les États-Unis se sont retirés de l’accord nucléaire JCPOA de 2015 en 2018 sous l’ancien président Donald Trump. Malgré les promesses de campagne de ressusciter l’accord, qui impliquerait l’abrogation des sanctions anti-iraniennes en échange d’une restriction de l’enrichissement d’uranium, Biden n’a fait aucun progrès sur la question lors de son premier voyage au Moyen-Orient.

LIRE LA SUITE: Biden met en garde l’Iran sur ses ambitions nucléaires

Biden a rassuré les alliés américains dans le Golfe que Washington ne prévoyait pas de quitter la région. Lors d’un sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe plus l’Égypte, la Jordanie et l’Irak à Djeddah, il a promis : «Nous ne partirons pas en laissant un vide à combler par la Chine, la Russie ou l’Iran.”

Alors que certains des alliés de Washington au Moyen-Orient sont favorables à l’union contre Téhéran, le roi Abdallah de Jordanie a récemment fait référence à un “Moyen-Orient OTAN», d’autres, dont les Émirats arabes unis, ont résisté à l’idée, préférant la coopération.