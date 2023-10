Les États-Unis alarmés par les grands pas de la Chine dans l’arrière-cour américaine

Les États-Unis s’inquiètent de l’influence géopolitique croissante de la Chine en Amérique latine et ont pressé le Pérou de repenser les principaux enjeux chinois dans ses infrastructures critiques.

Les responsables américains ont fait part de leur malaise directement au gouvernement péruvien, soulignant les risques spécifiques associés aux acquisitions par des entreprises publiques chinoises du réseau électrique de Lima et à un projet de mégaport sur la côte Pacifique du pays, selon le Temps Financier.

Un responsable américain a déclaré au journal : « Sur les grandes questions géostratégiques, le gouvernement péruvien ne se concentre pas suffisamment sur l’analyse des avantages et des menaces pour le pays. »

L’ampleur du problème, c’est-à-dire l’avancée de la Chine dans la région, a été soulignée dans les commentaires du général Laura Richardson, chef du Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM), qui a déclaré : Semaine d’actualités dans une récente interview : « Ils sont sur la ligne des 20 mètres, dans la zone rouge de notre pays. »

Les travaux sont en cours le 22 août 2023 sur le site où Cosco Shipping construit un port à Chancay. Le port deviendra la plaque tournante du transport maritime de la Chine en Amérique du Sud

Ernesto Benavides/AFP via Getty



Au cœur de l’inquiétude américaine se trouve le port péruvien de Chancay, en construction, à environ 48 milles au nord de la capitale Lima. Filiale du conglomérat chinois COSCO Shipping, dont les participations dans les ports mondiaux ont fait l’objet d’une Semaine d’actualités l’année dernière, contrôle 60 pour cent, tandis que la société péruvienne Volcan possède les 40 pour cent restants.

Le port, dont l’achèvement est prévu l’année prochaine, est conçu pour accueillir les plus grands cargos du monde. Il devrait attirer le trafic de conteneurs en provenance de l’Équateur au nord et du Chili au sud, devenant ainsi le « hub régional » du Pacifique Sud, affirment ses propriétaires.

Aux yeux des sceptiques, cependant, l’accord renforce non seulement la domination de COSCO sur l’industrie, mais pourrait également offrir une installation en eau profonde à double usage pour les futures escales de la marine chinoise.

COSCO a déjà une histoire mouvementée avec les États-Unis, où elle détient des participations à Miami, Houston, Long Beach, Los Angeles et Seattle. L’administration Trump a sanctionné deux de ses filiales pour avoir fourni du pétrole à l’Iran, mais les restrictions ont ensuite été levées pour atténuer la pression sur les marchés pétroliers.

La société chinoise contrôle également des terminaux clés en Grèce, en Espagne et en Turquie.

Pékin a longtemps rejeté les inquiétudes de Washington concernant ses intérêts commerciaux dans le monde en les qualifiant de simple paranoïa.

SOUTHCOM n’a pas renvoyé de demande de commentaires par courrier électronique avant la publication.

Sur le papier, le Pérou et la Chine entretiennent des relations diplomatiques élevées depuis une décennie, même si Lima n’a signé l’initiative « la Ceinture et la Route », la pièce maîtresse de la politique étrangère du président Xi Jinping, qu’en 2019, la même année où COSCO a acquis sa participation dans Chancay.

Depuis 2013, les entreprises chinoises n’ont gagné du terrain au Pérou que grâce à des coentreprises dans le domaine des infrastructures. En marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le mois dernier, Han Zheng, vice-Premier ministre chinois, a rencontré la présidente péruvienne Dina Boluarte pour promouvoir la coopération dans le cadre de la BRI.

La transformation de Chancay promet de transformer la ville portuaire en « le Shanghai du Pérou », a déclaré Song Yang, l’ambassadeur de Chine à Lima. Xi inaugurera la première phase de l’installation, construite à hauteur de 3,6 milliards de dollars, lors de sa participation au sommet de l’APEC à Lima l’année prochaine.

La BRI compte 21 membres d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le porte-conteneurs COSCO Taurus se trouve au terminal à conteneurs de Tollerort dans le port de Hambourg le 3 novembre 2022 à Hambourg, en Allemagne. Le gouvernement allemand a autorisé COSCO, une entreprise publique chinoise, à acquérir une participation de 24,9 % dans l’installation.

Gregor Fischer/Getty Images



Les investissements chinois dans les infrastructures d’Amérique latine rendent les pays d’accueil vulnérables à l’influence politique de Pékin, a récemment soutenu le représentant Mike Gallagher (R-WI), qui préside le comité spécial de la Chambre sur le Parti communiste chinois. Semaine d’actualitésles pages d’avis de.

À Lima, deux compagnies d’électricité publiques chinoises contrôlent 100 pour cent de l’approvisionnement en électricité de la capitale péruvienne.

« Des projets comme Chancay vont de pair avec la prise de contrôle par des entreprises chinoises de la construction, du transport maritime et des télécommunications locales », a écrit Gallagher. « L’Amérique latine est au cœur de la campagne mondiale du PCC visant à monopoliser les ressources naturelles stratégiques. »

« Nous avons le devoir, à la fois envers notre sécurité nationale et envers les peuples d’Amérique latine, de nous manifester dans la région et d’apporter des solutions, et pas seulement des sermons », a-t-il déclaré.

Le ministère péruvien des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande écrite de commentaires.