Le Pentagone compte quatre sociétés, dont Semiconductor Manufacturing International Corp. et China National Offshore Oil Corp., ajouté à une liste d’entités considérées comme faisant partie des efforts de modernisation de l’aile militaire du Parti communiste au pouvoir, l’Armée populaire de libération. Cela porte le nombre total d’entreprises sur la liste noire à 35.

Le SMIC est à l’avant-garde de la tentative du parti au pouvoir de réduire la dépendance à l’égard des technologies américaines et étrangères en créant des fournisseurs chinois de puces de processeur et d’autres composants.

Le gouvernement chinois a critiqué ces restrictions comme une utilisation abusive des arguments de sécurité nationale pour entraver les jeunes concurrents chinois dans la technologie et dans d’autres domaines.

Cela est devenu plus urgent après l’accès de Washington aux puces américaines et à d’autres technologies pour le géant des équipements de télécommunications Huawei Technologies Ltd. bloqué et restreint d’autres acheteurs chinois. La Maison Blanche a également bloqué l’utilisation de la technologie américaine par les fournisseurs mondiaux pour produire des puces pour Huawei.

CNOOC est le plus petit des trois principaux producteurs de pétrole de Chine.

Les analystes politiques s’attendent à peu de changement de politique sous Biden au milieu de la frustration généralisée face aux histoires de commerce et de droits de l’homme de la Chine et aux allégations d’espionnage et de vol de technologie.

L’APL est l’une des armées les plus importantes et les mieux armées du monde avec 2,3 millions de membres. Il dépense beaucoup pour développer des sous-marins nucléaires, des chasseurs furtifs, des missiles balistiques et d’autres armes avancées.

La première liste de 20 entreprises du Pentagone considérées comme liées au PLA en juin comprenait Huawei et le fournisseur de vidéosurveillance HikVision Digital Technology Co. Tous deux disent n’avoir jamais participé à aucune recherche liée à l’armée.

Les compagnies de téléphone d’État China Telecom Corp. sont également citées par le Pentagone dans les listes précédentes. et China Unicom Ltd. et les entreprises pétrochimiques, les entreprises de construction, les entreprises aérospatiales, les missiles, la construction navale et les entreprises d’énergie nucléaire.

Annonce du département américain de la Défense: www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2434513/dod-releases-list-of-additional-companies-in-accordance-with-section-1237-of-fy/