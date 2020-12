La sanction fait suite à « des preuves d’activité entre le SMIC et des entités préoccupantes dans le complexe militaro-industriel chinois », a indiqué le département dans un communiqué.

« Nous ne permettrons pas à la technologie américaine de pointe de contribuer à constituer l’armée d’un opposant de plus en plus belliqueux », a déclaré le secrétaire au Commerce Wilbur Ross dans un communiqué sur le SMIC. «Entre les relations troublantes du SMIC avec le complexe militaro-industriel, l’application agressive par la Chine de mandats de fusion civile militaire et les subventions étatiques, le SMIC illustre parfaitement les risques que la Chine tire de la technologie américaine pour soutenir sa modernisation militaire.

Le département commercial dit qu’il a ajouté DJI pour avoir permis une surveillance high-tech en Chine, ce que l’agence a qualifié de violation des droits humains.

Les ajouts incluent également plusieurs entreprises de construction, dont China Communications Construction Co., qui a aidé la Chine à militariser le territoire contesté qu’elle a occupé dans la mer de Chine méridionale.

Plusieurs universités ont également été ajoutées à la liste, à Pékin, Nanjing et Tianjin, pour des actions présumées telles que le vol de secrets commerciaux ou «l’acquisition et la tentative d’acquérir des articles d’origine américaine en soutien aux programmes de l’Armée populaire de libération».

Les sanctions de la liste des entités montrent que la rupture des liens commerciaux avec la Chine reste une priorité absolue pour les nombreux faucons chinois de l’administration Trump, qui considèrent la puissance technologique et militaire croissante du pays avec une inquiétude croissante. Des préoccupations similaires ont également pris racine au Congrès, parmi les républicains et les démocrates, et pourraient se poursuivre sous une administration Biden.

le Liste d’entités est devenu un outil d’administration préféré de Trump pour punir la Chine et comprend désormais plus de 300 entités chinoises.

Le ministère du Commerce, qui tient à jour la liste, l’a déjà utilisée contre la société chinoise de télécommunications Huawei et contre des entités chinoises traitant de violations présumées des droits de l’homme contre les Ouïghours et d’autres minorités dans la région du Xinjiang en Chine.

Les cadres du SMIC et du DJI et les responsables de l’ambassade de Chine à Washington n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le SMIC a précédemment nié soutenir l’armée chinoise.

La quantité de technologie américaine utilisée par DJI pour fabriquer ses drones n’était pas immédiatement claire. La société basée à Shenzhen est l’un des plus grands fabricants de drones au monde.

L’administration Trump a commencé à restreindre les exportations vers le SMIC en septembre en informant certaines entreprises américaines qu’elles auraient besoin d’une licence pour exporter vers le fabricant de puces. L’inclusion sur la liste des entités est une sanction plus large.

Fondé en 2000 à Shanghai, SMIC figure parmi les cinq premiers fabricants de semi-conducteurs au monde, selon un rapport de la Commission du commerce international des États-Unis, ou USITC.

Les experts du secteur affirment que la technologie du SMIC est à la traîne par rapport aux fabricants de puces à Taiwan et aux États-Unis, mais Pékin investit des milliards dans l’industrie pour aider le SMIC et d’autres entreprises chinoises à rattraper leur retard.

Le SMIC a bénéficié d’un généreux soutien financier du gouvernement, y compris des prêts à faible taux d’intérêt, des allégements fiscaux et des investissements pour aider l’entreprise à construire des installations de fabrication, a déclaré l’Organisation de coopération et de développement économiques à Paris. un rapport l’année dernière.

Le commerce a déclaré que l’interdiction d’exportation s’appliquera à la technologie nécessaire pour produire des semi-conducteurs avancés utilisant des transistors en silicium de 10 nanomètres ou moins. Un mètre contient 1 milliard de nanomètres.

Les experts de l’industrie des puces affirment que le SMIC et d’autres entreprises chinoises ne sont pas encore en mesure de fabriquer de tels semi-conducteurs avancés et auront besoin de logiciels et d’équipements des États-Unis et d’autres pays occidentaux pour atteindre cette capacité pour le moment.

Le SMIC a commencé comme une entreprise privée, mais selon le rapport de l’OCDE, la propriété de l’État a augmenté régulièrement au fil du temps pour atteindre plus de 45% des actions du SMIC en 2018.

Les actions du SMIC étaient négociées à la Bourse de New York, mais la société supprimé son stock du NYSE l’année dernière. Ses actions sont désormais négociées sur les bourses de Shanghai et de Hong Kong.

L’action du SMIC, qui appartient à certains investisseurs occidentaux, a chuté de 5% au cours de la journée de négociation de Hong Kong vendredi.

Les ajouts à la liste incluent également certaines entreprises chinoises moins connues, telles que NucTech, qui fabrique du matériel de contrôle des bagages et du fret. L’administration Trump a déclaré qu’elle avait déterminé que « l’équipement sous-performant de NucTech entrave les efforts américains pour contrer le commerce international illégal de matières nucléaires et autres matières radioactives ».