Les États-Unis ajoutent des millionnaires au rythme le plus rapide de ce siècle

En 2021, les États-Unis ont ajouté 2,5 millions de millionnaires, le plus grand nombre de tous les pays depuis 2000.

C’est un signal de la « tonte silencieuse » du travailleur américain qui maintient les salaires bas depuis des décennies.

Une récession pourrait aggraver les inégalités dans le monde.

Alors que les Américains sont aux prises avec hausse des prix dans l’ensemble de l’économie, les riches s’enrichissent.

En 2021, les États-Unis ont ajouté 2,5 millions de “nouveaux millionnaires”, selon le Credit Suisse. rapport annuel sur le patrimoine publié mardi, représentant près de la moitié de l’augmentation mondiale de 5,2 millions.

Selon le rapport, cette croissance a marqué “la plus forte augmentation du nombre de millionnaires enregistrée pour n’importe quel pays au cours de n’importe quelle année de ce siècle et renforce l’augmentation rapide du nombre de millionnaires observée aux États-Unis depuis 2016”.

Mais pendant ce temps, les travailleurs américains sont recevoir une part de plus en plus petite du gâteau économique, résultant en une « tonte silencieuse » qui maintient les salaires bas depuis des décennies.

“Pendant une grande partie des 40, 50 dernières années, la croissance des salaires ou la croissance des rémunérations pour les travailleurs typiques a été proche de zéro”, a déclaré Elise Gould, économiste de l’EPI. a déjà dit Insider. “Ces tendances en matière de croissance des salaires horaires ont de profondes conséquences sur le niveau de vie américain et sur la capacité des habitants de ce pays à joindre les deux bouts. Et je pense que la croissance économique ne s’est pas universellement traduite par une prospérité largement partagée.”

Inventé par l’Economic Policy Institute, le “mollusque silencieux” fait référence aux décennies de croissance stagnante des salaires aux États-Unis malgré la hausse de la productivité et du coût de la vie.

En théorie, les salaires des travailleurs devraient monter en tandem avec leur productivité et suivre l’inflation. Et jusqu’à la années 1970c’était en général le cas aux États-Unis. Mais quelque chose a changé. Les salaires des 1% ont commencé à dépasser la croissance économique et l’inflation, tandis que le salaire du travailleur moyen a pris du retard.

“La toison silencieuse” signifie des salaires plus bas pour les Américains tandis que les millionnaires prospèrent

Pour les travailleurs, la « tonte silencieuse » a entraîné des décennies de salaires qui n’ont pas suivi la hausse des coûts des soins de santé, du logement et de la nourriture. Dans le même temps, les PDG étaient payés plus de 350 fois autant que le travailleur type en 2020.

Au cours des dernières décennies, Gould attribue la montée de la « tonte silencieuse » à des facteurs tels que la stagnation des lois sur le salaire minimum, le déclin des syndicats et l’écart de rémunération entre les PDG et les employés.

Mais les développements plus récents n’ont pas aidé les choses non plus.

Selon le rapport du Credit Suisse, la part du 1 % le plus riche de la richesse mondiale a augmenté pour la deuxième année consécutive en 2021 pour atteindre 45,6 %, contre 43,9 % en 2019. Le rapport attribue cela à la hausse des actions et de la valeur des maisons en 2021.

Bien que la croissance des marchés émergents ait contribué à une légère baisse par rapport aux près de 50 % observés au tournant du siècle, la part de 1 % de la richesse mondiale n’est pas tombée en dessous de 40 %. Et le rapport note que certains facteurs contribuant à l’amélioration – en particulier la croissance en Chine – peuvent ne pas être capable compter sur l’avancement.

Dans une certaine mesure, on pourrait dire que la croissance du nombre de millionnaires américains, par exemple, indique une marée économique montante qui soulève tous les travailleurs. Mais lorsque cette richesse est tirée par la croissance de la valeur des maisons et des actions – les choses de nombreux les Américains ne possède pas — ces évolutions peuvent exacerber les inégalités.

Une récession pourrait aggraver la « tonte silencieuse »

Cette inégalité pourrait être l’une des raisons pour lesquelles certains Américains sont “arrêt tranquille,” “agissant leur salaire” ou rejoindre la Grande Démission. Cela pourrait également alimenter l’augmentation de la syndicalisation cette année. Il y a eu environ 180 grèves au premier semestre 2022, contre 102 à la même période l’an dernier.

Alors que la Réserve fédérale et les banques centrales du monde entier augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, ils risquent d’aller trop loin. Les conséquences pourraient être d’infliger un ralentissement économique d’une ampleur inutile, de blesser les travailleurs et, en fin de compte, d’aggraver la « tonte silencieuse » et les inégalités.

“Il est inexcusable, voire dangereux pour la Fed d’augmenter ses taux de manière aussi agressive”, a déclaré l’ancienne économiste de la Fed, Claudia Sahm. a écrit sur Twitter jeudi. « Est-ce que 4 points de pourcentage sur l’inflation sous-jacente aux États-Unis valent vraiment la peine de déstabiliser l’Europe et de nous pousser vers une récession mondiale ? Non, ce n’est pas le cas.

Mais selon le président de la Fed américaine, Jerome Powell, même si l’augmentation des taux entraîne une certaine “douleur” pour le travailleur moyen, tomber à une inflation corral moyenne “une douleur beaucoup plus grande plus tard.”