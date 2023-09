Les États-Unis aideront le Vietnam à renforcer ses capacités militaires

Près de cinquante ans après la chute de Saïgon, les États-Unis ont accepté d’aider à renforcer les capacités de défense du Vietnam, une reconnaissance tacite que la Chine pose aujourd’hui un plus grand défi géopolitique aux deux nations qu’à l’autre.

Le président Joe Biden et le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng du parti communiste vietnamien ont convenu de « se féliciter d’une plus grande coopération dans l’industrie de la défense et le commerce de la défense » entre les deux pays dans le cadre d’un accord déclaration commune libéré lundi.

« Les États-Unis sont déterminés à continuer d’aider le Vietnam à développer ses capacités de défense autonomes conformément aux besoins du Vietnam et aux mécanismes établis ».

Le Vietnam a élevé le statut diplomatique des États-Unis au rang de « partenaire stratégique global », le niveau le plus élevé du pays plaçant les États-Unis à égalité avec la Chine. Biden a déclaré que cette décision représentait à quel point les relations avaient évolué du « passé amer » de la guerre du Vietnam.

« Nous pouvons retracer un arc de progrès de 50 ans entre nos nations, du conflit à la normalisation, jusqu’à ce nouveau statut élevé », a déclaré Biden dimanche.

Le président a déclaré qu’il existe « d’énormes opportunités » entre les deux nations.

« Le Vietnam et les États-Unis sont des partenaires essentiels à ce que je considère comme une période très critique », a déclaré Biden. « Je ne dis pas ça par politesse. »

Biden s’est arrêté à Hanoï, au Vietnam, ce week-end après avoir assisté au sommet du Groupe des 20 à New Delhi, en Inde. Dans les deux pays, Biden a souligné que la politique étrangère de Washington n’avait pas pour but de « contenir la Chine ».

« Je ne veux pas contenir la Chine », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse à Hanoï. « Nous n’essayons pas de nuire à la Chine. »

« Nous pensons trop en termes de guerre froide », a déclaré Biden. « Je veux sincèrement établir une bonne relation. »

Pourtant, un jour plus tard, un haut responsable du Pentagone a présenté la relation entre les États-Unis et la Chine précisément dans ces termes, soulignant à quel point il est difficile de s’éloigner de la mentalité de concurrence entre grandes puissances.

Tout en soulignant que « la guerre n’est pas inévitable », le secrétaire à l’Air Force Frank Kendall a prévenu lundi que la Chine renforçait ses capacités militaires pour affronter les Etats-Unis.

« Aujourd’hui, les renseignements ne pourraient pas être plus clairs », a déclaré Kendall lors de la conférence annuelle de l’Association des forces aériennes et spatiales. « Quelles que soient ses intentions réelles, je ne saurais le dire, mais la Chine se prépare à une guerre, et plus particulièrement à une guerre avec les Etats-Unis. »