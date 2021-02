En tant que candidat à la présidentielle, Joe Biden a établi une ligne plus dure à l’égard de l’Arabie saoudite que n’importe quel président américain depuis des décennies. Il a dit qu’il ferait «payer le prix» au royaume des violations des droits de l’homme et «en ferait en fait les paria qu’ils sont».

Mais si Biden fait de l’Arabie saoudite un paria maintenant, c’est un paria avec des avantages.

Alors que Biden a annoncé jeudi qu’il respectait son engagement de campagne pour mettre fin au soutien américain à une campagne de bombardement menée par l’Arabie saoudite pendant cinq ans au Yémen, son administration indique clairement qu’elle n’abandonnera pas l’assistance militaire américaine au royaume et prévoit d’aider L’Arabie saoudite renforce ses propres défenses.

Son approche reflète la complexité des relations américano-saoudiennes. Alors que Biden adopte une ligne plus dure que ses prédécesseurs, lui et son équipe de politique étrangère reconnaissent que les États-Unis ne peuvent pas permettre aux relations de se défaire. Ils voient l’importance de maintenir les aspects d’une relation militaire, antiterroriste et sécuritaire considérée comme vitale pour la sécurité des deux pays.

«Les États-Unis coopéreront avec l’Arabie saoudite où nos priorités s’alignent et n’hésiteront pas à défendre les intérêts et les valeurs des États-Unis là où ils ne le font pas», a déclaré le département d’État dans une réponse par courrier électronique aux questions de l’Associated Press.

Les priorités alignées comprenaient une emphase de longue date des États-Unis sur le rôle principal dans la défense du royaume et de son pétrole contre des attaques qui secoueraient les marchés et les économies énergétiques du monde. Les dirigeants américains considèrent également l’Arabie saoudite comme un contrepoids régional à l’Iran.

Biden a déclaré jeudi que l’offensive menée par l’Arabie saoudite au Yémen avait «créé une catastrophe humanitaire et stratégique». Il a déclaré qu’il arrêterait les ventes d’armes liées à l’offensive au Yémen, mais n’a donné aucun détail immédiat sur ce que cela pourrait signifier. Dans le même temps, il a également réaffirmé que les États-Unis étaient déterminés à coopérer à la défense du royaume.

Cela comprendra la protection du territoire, des infrastructures critiques et des routes maritimes de l’Arabie saoudite contre les opposants du royaume au Yémen voisin, a déclaré le département d’État. L’administration Biden n’a pas encore expliqué comment elle prévoit de renforcer la défense du royaume. L’Arabie saoudite fait état de frappes de missiles et de drones et d’autres attaques transfrontalières lancées par des Houthis au Yémen.

Le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut et critique de l’implication des États-Unis dans la campagne aérienne saoudienne au Yémen, a convenu que les États-Unis pourraient encore avoir un intérêt sécuritaire à aider à garder le royaume.

« Notre objectif devrait être de fournir des capacités défensives de base pour aider Riyad à se défendre contre les menaces extérieures, et non de lutter contre ces menaces pour les Saoudiens », a déclaré Murphy.

Mais les États-Unis ne devraient pas fournir «de soutien militaire supplémentaire à l’Arabie saoudite, à moins que nous ne puissions conclure clairement que ce soutien … ne sera pas utilisé de manière aussi irresponsable qu’au Yémen», a déclaré Murphy. Il a néanmoins qualifié le royaume de partenaire important et a déclaré qu’il travaillerait avec l’administration pour rétablir les relations avec l’Arabie saoudite et les autres pays du Golfe.

Les critiques internationales à l’encontre de l’Arabie saoudite se sont multipliées depuis 2015, sous le roi Salmane et son fils, le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Cette année-là, l’Arabie saoudite a conduit les Émirats arabes unis et d’autres pays à lancer une guerre contre les rebelles houthis qui s’étaient emparés d’un territoire, y compris de l’ancienne ville de Sanaa au Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Les frappes aériennes menées depuis lors par les Saoudiens ont tué de nombreux civils yéménites, y compris des écoliers dans un bus et des pêcheurs dans leurs bateaux de pêche. La guerre au point mort n’a pas réussi à déloger les Houthis et aggrave la faim et la pauvreté. Les défenseurs des droits internationaux affirment que les Houthis du Yémen ont également commis des exactions, y compris des attaques répétées contre des civils.

La CIA et d’autres tiennent également le prince héritier pour responsable du meurtre et du démembrement d’un journaliste saoudien basé aux États-Unis, Jamal Khashoggi. Le royaume a emprisonné des femmes qui ont demandé l’autorisation du gouvernement de conduire et d’autres défenseurs pacifiques. Il détenait de nombreux hommes d’affaires et membres de la vaste famille royale.

L’Arabie saoudite a été conciliante alors que l’administration Biden s’installe. Elle a déclaré jeudi qu’elle se félicitait de la diplomatie internationale dans le conflit au Yémen. Ses dirigeants soulignent l’histoire et la coopération partagées en matière de renseignement, d’éducation et d’autres questions. Jeudi, dans ce qui était considéré comme le dernier geste adressé à Biden, le royaume a libéré sous condition deux citoyens saoudo-américains détenus dans le cadre d’une répression contre la société civile et a raccourci la peine d’un troisième, a déclaré le département d’État. Ce dernier, le Dr Walid Fitaihi, avait été reconnu coupable de «désobéissance» au gouvernement.

« Je pense que nous aurons une excellente relation avec eux, car tous les piliers sur lesquels repose la relation sont toujours là », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, à la télévision Al Arabiya, financée par l’Arabie saoudite, à propos des responsables de Biden.

C’est l’administration Obama – concentrée à l’époque sur la conclusion d’un accord nucléaire avec le rival de l’Arabie saoudite, l’Iran – qui a donné le feu vert à l’offensive militaire de l’Arabie saoudite au Yémen. L’implication américaine dans le commandement et le contrôle de l’Arabie saoudite était censée minimiser les frappes aériennes sur les civils, mais ce n’est souvent pas le cas. Les survivants yéménites ont montré des fragments montrant que c’étaient des bombes de fabrication américaine qui les avaient touchés. Certains de ces mêmes responsables d’Obama ont depuis exprimé des regrets et font maintenant partie de l’administration Biden alors qu’elle s’apprête à mettre fin à son implication dans l’offensive.

On ne sait pas encore jusqu’où Biden ira dans la réalisation de son engagement de campagne visant à arrêter le commerce d’armes de plusieurs milliards de dollars américains avec l’Arabie saoudite.

Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de l’organisation de défense des droits Democracy for the Arab World Now, a déclaré qu’elle était ravie du message de l’administration concernant jusqu’à présent les pays du Golfe et la guerre au Yémen. L’organisation a été fondée par Khashoggi peu de temps avant que les Saoudiens ne le tuent

Whitson a déclaré qu’elle surveillerait pour voir si les États-Unis maintenaient les ventes d’armes au royaume simplement en renommant les armes offensives comme défensives.

En fin de compte, les engagements accrus des États-Unis pour aider à défendre l’Arabie saoudite pourraient donner au royaume la couverture pour sauver la face dont il a besoin pour abandonner son offensive au Yémen, a déclaré Steven Cook, un chercheur sur le Moyen-Orient au sein du groupe de réflexion Council on Foreign Relations.

Cela pourrait être « convaincre les Saoudiens de déclarer la victoire et de rentrer chez eux est vraiment le seul moyen », a déclaré Cook. « Tiens notre nez et fais-le. »