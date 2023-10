Les États-Unis affronteront Trinité-et-Tobago pour la Copa América 2024

L’équipe nationale masculine des États-Unis affrontera Trinité-et-Tobago tandis que le Mexique affrontera le Honduras en quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf en novembre, qui détermineront la qualification automatique pour la Copa América 2024.

La série de quarts de finale aller-retour annoncée mercredi verra également le Canada affronter la Jamaïque et le Costa Rica face au Panama dans la course aux quatre places pour la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf de l’année prochaine en mars 2024.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les vainqueurs de ces quarts de finale remporteront également quatre des six invitations de la Concacaf pour la Copa América, le plus grand tournoi des équipes nationales masculines d’Amérique du Sud qui se déroulera aux États-Unis l’été prochain dans le cadre d’une collaboration entre la Conmebol et la Concacaf. Ces six équipes de la Concacaf rejoindront les 10 nations sud-américaines participant à la compétition.

Les quatre équipes perdantes en quarts de finale de la Ligue des Nations auront une chance supplémentaire de remporter les deux invitations restantes à la Copa América pour la Concacaf grâce à un tour de barrage en un seul match qui aura également lieu en mars prochain.

Gio Reyna et Folarin Balogun ont aidé les États-Unis à remporter une victoire amicale 4-0 contre le Ghana mardi. Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

Le Mexique, les États-Unis, le Canada et le Costa Rica ont tous été exclus des quarts de finale de la Ligue des Nations grâce à leur classement parmi les quatre meilleures équipes du classement de la Concacaf en mars.

Le Panama, Trinité-et-Tobago, la Jamaïque et le Honduras ont tous obtenu une place en quart de finale après avoir terminé parmi les deux premiers de leurs groupes respectifs dans la Ligue A des Nations de la Concacaf.

Selon la Concacaf, « pour déterminer les paires des quarts de finale, les quatre nations pré-classées ont été classées selon le classement de la Concacaf et les vainqueurs et finalistes de groupe en fonction du nombre de points accumulés au cours de la phase de groupes ».

Les demi-finales de la Ligue des Nations auront lieu le 21 mars 2024 et seront suivies d’un match pour la troisième place et d’un match de championnat le 24 mars. Les paires des demi-finales (n°1 contre n°4 et n°2 contre n°3) seront déterminées. par performance en quart de finale.

Les États-Unis sont actuellement détenteurs du titre de la Ligue des Nations grâce à une victoire 2-0 contre le Canada lors du match de championnat de juin.

L’USMNT s’est imposé lors de la dernière rencontre compétitive contre Trinité-et-Tobago, s’imposant 6-0 lors de la phase de groupes de la Gold Cup 2023, mais T&T a remporté une célèbre victoire il y a six ans pour empêcher les États-Unis de se qualifier pour la Coupe du monde 2018. .

La Copa America devrait constituer une partie importante des préparatifs de la Coupe du monde 2026, qui sera co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

CALENDRIER DES QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES NATIONS DE LA CONCACAF

Jeudi 16 novembre

États-Unis contre Trinité-et-Tobago

Costa Rica contre Panama

Vendredi 17 novembre

Jamaïque contre Canada

Honduras contre Mexique

Lundi 20 novembre

Trinité-et-Tobago contre États-Unis

Panama contre Costa Rica

Mardi 21 novembre

Canada contre Jamaïque

Mexique contre Honduras