Les États-Unis affronteront la Pologne en demi-finale, la Grèce affrontera l’Italie

Frances Tiafoe a battu le Britannique Dan Evans 3-6 7-5 6-3 pour placer les États-Unis en demi-finale du tournoi par équipes mixtes de la United Cup mercredi alors que la Pologne et la Grèce se sont également qualifiées.

Les trois pays qui ont remporté leur “finale urbaine” pour progresser ont été rejoints dans les quatre derniers par l’Italie, deuxième avec le meilleur record de l’événement de 15 millions de dollars qui a remplacé l’éphémère Coupe ATP pour ouvrir la saison 2023.

Les États-Unis affronteront la Pologne pour une place en finale tandis que la Grèce affrontera l’Italie.

A LIRE AUSSI| “Le double est la voie à suivre pour moi”: l’Indien Yuki Bhambri quitte le simple

Tiafoe a donné aux Américaines une avance inattaquable de 3-1 avec sa troisième victoire consécutive de la saison après que Jessica Pegula ait battu Harriet Dart 6-2 6-0 en 57 minutes. Madison Keys avait auparavant donné l’avantage aux États-Unis après avoir dépassé Katie Swan 2-6 6-3 6-4.

Cameron Norrie, en forme, avait mis la Grande-Bretagne au niveau 1-1 avec une victoire de 6-4 5-7 6-4 sur le numéro neuf mondial Taylor Fritz, qui a ensuite fait équipe avec Pegula pour battre Dart et Evans.

“C’est un gros problème”, a déclaré Tiafoe. “Nous voulons aller plus loin… gagner cet événement, donc c’était l’un des tremplins vers cela. Aujourd’hui, c’était un grand moment. »

Les joueurs et le staff polonais sont entrés dans la danse après que leur duo de doubles mixtes poids lourds composé d’Iga Swiatek et d’Hubert Hurkacz a remporté le match final contre les Italiens Lorenzo Musetti et Camilla Rosatello 6-1 6-2 pour conclure une victoire 3-2.

Swiatek et Magda Linette ont remporté leurs matchs en simple pour égaliser à deux reprises le niveau de la Pologne après que Hurkacz et Daniel Michalski aient été battus par Musetti et Matteo Berrettini pour mettre en place une finition palpitante sous le toit de la Pat Rafter Arena à Brisbane trempée par la pluie.

“Incroyable”, a déclaré Swiatek, triple champion du Grand Chelem. « C’est encore mieux de gagner en équipe qu’en individuel. Je suis tellement heureux que nous l’ayons fait ensemble et que l’effort d’équipe ait porté ses fruits.

Le Grec Stefanos Tsitsipas a ignoré une violation de temps sur son service pour avoir jeté ce qu’il croyait être une balle « cassée » pour survivre à Borna Coric 6-0 6-7 (4) 7-5 et mettre fin à une série de trois défaites contre le Croate.

Mais la Grèce a été entraînée dans un affrontement décisif avec le match nul verrouillé 2-2 et Tsitsipas et Maria Sakkari ont vaincu Petra Martic et Borna Gojo 7-6 (6) 6-4 pour déclencher des célébrations sauvages parmi les fans de Perth.

Les demi-finales commencent à Sydney vendredi, avec la finale deux jours plus tard.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)