Les États-Unis affrontent l’Iran sur les manifestations, l’Ukraine et l’enrichissement nucléaire

Les responsables du renseignement américain ont estimé que la relance de l’accord était aussi impopulaire parmi les conservateurs iraniens et le Corps des gardiens de la révolution islamique, qui gère le volet militaire du programme nucléaire, que parmi les nombreux critiques américains de l’arrangement. Les Iraniens avaient cherché, en vain, un engagement selon lequel les États-Unis ne se retireraient plus jamais unilatéralement de l’accord. Et ils savaient qu’une fois qu’ils auraient réintégré l’accord, la majeure partie du combustible nucléaire que l’Iran avait amassé en réponse à la décision de M. Trump devrait être expédiée hors du pays.

Puis vinrent les manifestations de rue et un accord avec la Russie qui plaça essentiellement l’Iran, avec la Biélorussie, dans la position d’aider à l’invasion russe.

“Le régime a fait une série de choix conséquents qui les coupent de plus en plus à la fois de leur peuple et d’une grande partie de la communauté internationale – y compris les pays européens qui avaient consacré l’essentiel des années Trump à chercher à sauver l’accord nucléaire”, Robert Malley , l’envoyé spécial du département d’État pour les négociations avec l’Iran, a déclaré mardi.

M. Malley a généralement été plus optimiste quant aux chances d’une solution diplomatique, mais son point de vue a clairement changé. “L’Iran a tourné le dos à un accord nucléaire qui était à portée de main”, a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement du pays “n’a pas réussi à s’engager” avec l’Agence internationale de l’énergie atomique lorsqu’il a exigé plus de visites et de données sur les sites où des matières nucléaires avaient été détectées. L’Iran a ensuite annoncé des plans pour une nouvelle production nucléaire après que l’agence a publié une résolution condamnant le manque de coopération.

Le résultat a été “une série de cercles vicieux”, a déclaré M. Malley. « La répression alimente davantage de protestations. Les manifestations déclenchent davantage de répression. L’alliance avec la Russie ne fait qu’isoler davantage l’Iran, ce qui l’incite à redoubler d’efforts dans cette alliance faute de tout autre partenaire.

La plus grande préoccupation pour Israël et beaucoup aux États-Unis a été l’annonce par l’Iran qu’il commencerait à enrichir le combustible nucléaire à 60 % à l’intérieur de Fordow, l’installation qu’il a construite à l’intérieur d’une montagne, sur une base militaire, après les cyberattaques répétées et les agressions physiques sur le Natanz. site d’enrichissement nucléaire. Lors des négociations sur le nucléaire qui se sont déroulées de 2013 à 2015, l’administration Obama a tenté de faire fermer le site de Fordow. La négociatrice en chef, Wendy Sherman, aujourd’hui sous-secrétaire d’État, a déclaré que le fait de ne pas le faire faisait partie de ses plus grandes déceptions.

Maintenant, la question est de savoir si le nouveau gouvernement plus belliciste que Benjamin Netanyahu essaie de former en Israël fera pression pour une attaque contre l’installation, qui serait difficile à détruire, sauf avec les plus grosses bombes anti-bunker. Les États-Unis et Israël se sont entraînés pour mener une frappe, et M. Netanyahu a failli en ordonner une lorsqu’il a été Premier ministre pour la dernière fois.