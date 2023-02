Les États-Unis affirment qu’une cargaison d’armes iraniennes destinées aux rebelles houthis du Yémen a été interceptée dans le golfe d’Oman

Les forces militaires américaines ont déclaré avoir soutenu une opération le mois dernier pour intercepter et saisir des milliers d’armes d’assaut, de munitions et de missiles avancés qui étaient expédiés d’Iran au Yémen, ont annoncé les autorités cette semaine. Les États-Unis et leurs alliés régionaux accusent l’Iran de soutenir directement Les rebelles houthis qui ont mené une guerre civile sanglante contre le gouvernement yéménite soutenu par la communauté internationale pendant près d’une décennie.

Sur cette photo publiée par l’US Navy, des centaines de fusils d’assaut AK-47 sont assis sur le pont d’envol du destroyer lance-missiles USS The Sullivans lors d’un processus d’inventaire, le 7 janvier 2023. L’US Navy a saisi plus de 2 100 fusils d’assaut d’un navire dans le golfe d’Oman qui, selon lui, venait d’Iran et était à destination des rebelles houthis du Yémen soutenus par l’Iran. Photo de la marine américaine via AP

Dans un déclaration publié mercredi, le Commandement central américain (CENTCOM), qui supervise les opérations militaires américaines à travers le Moyen-Orient, a déclaré que la saisie avait eu lieu dans le golfe d’Oman le 15 janvier et avait été effectuée par un partenaire naval d’un pays allié. Les troupes françaises ont mené l’interdiction, selon le Wall Street Journal.

Le golfe d’Oman est une route commerciale internationale majeure, mais il est également utilisé depuis longtemps pour le trafic illégal d’armes, selon le CENTCOM. Dans la cargaison interceptée le 15 janvier, le CENTCOM a déclaré que les forces navales alliées avaient récupéré plus de 3 000 fusils d’assaut, 578 000 cartouches et 23 missiles guidés antichars avancés.

Les responsables iraniens ont rejeté les allégations comme étant “politiquement motivées” et visant à “induire en erreur les peuples du monde”, a déclaré l’AFP.

Les États-Unis et leurs partenaires internationaux ont procédé à quatre saisies maritimes majeures au cours des deux derniers mois, qui ont toutes intercepté des navires transportant des munitions vers le Yémen.



Le CENTCOM a déclaré que ces opérations à elles seules avaient empêché plus de 5 000 armes et 1,6 million de cartouches d’atteindre le Yémen.

La marine américaine a déclaré début janvier qu’elle avait intercepté un navire de pêche avec équipage yéménite transportant une cargaison d’armes illicites, dont 2 116 fusils d’assaut AK-47 « sur une route historiquement utilisée pour le trafic de marchandises illicites vers les Houthis au Yémen » à travers le golfe d’Oman.

« La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d’armes aux Houthis viole la résolution 2216 du Conseil de sécurité de l’ONU et le droit international », a déclaré la marine à l’époque.