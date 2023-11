Les États-Unis affirment qu’un réseau de prostitution comptait parmi ses clients des politiciens, des dirigeants du secteur technologique et des avocats

BOSTON, 8 novembre (Reuters) – Les procureurs américains ont inculpé mercredi trois personnes pour avoir dirigé un réseau de maisons closes haut de gamme dans des complexes d’appartements du grand Boston et du nord de la Virginie, dont les clients comprenaient des élus, des dirigeants du secteur technologique et pharmaceutique, des avocats, des professeurs et des officiers militaires. .

Les procureurs fédéraux de Boston n’ont identifié aucune des “clientèles riches et bien connectées” qui, selon eux, payaient jusqu’à 600 dollars de l’heure pour des relations sexuelles avec des femmes majoritairement asiatiques exploitées dans le cadre du trafic sexuel.

Le procureur américain par intérim Josh Levy a annoncé des accusations contre les exploitants présumés des bordels : Han Lee, 41 ans, et Junmyung Lee, 30 ans, du Massachusetts et James Lee, 68 ans, de Californie.

Levy a déclaré que l’enquête “ne faisait que commencer” et que les enquêteurs rassemblaient davantage de preuves après avoir exécuté mercredi des mandats de perquisition dans des endroits du Massachusetts, de Virginie et de Californie. Le gouvernement américain a entre-temps saisi les domaines de deux sites Web liés au réseau de prostitution, ont indiqué les autorités.

“Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux pour tenir pour responsables les personnes qui dirigeaient cet anneau et celles qui ont alimenté la demande pour cet anneau”, a déclaré Levy lors d’une conférence de presse.

Les trois accusés, qui n’ont aucun lien de parenté, ont tous été arrêtés mercredi et accusés de complot visant à contraindre et à inciter des femmes à voyager pour se livrer à des activités sexuelles illégales.

Les avocats de la défense du trio n’ont pas répondu aux demandes de commentaires ou n’ont pas pu être immédiatement identifiés.

D’après les documents d’accusation, les accusés, dirigés par Han Lee, utilisaient des complexes d’appartements haut de gamme comme bordels à Cambridge et Watertown, dans le Massachusetts, et à Fairfax et Tysons, en Virginie.

Deux sites Web annonçaient des rendez-vous avec des femmes asiatiques, et les clients étaient soumis à un processus de contrôle qui comprenait la fourniture de photos de leur permis de conduire et des noms de leurs employeurs, ont indiqué les procureurs.

Levy a déclaré que les clients « payaient souvent des frais mensuels pour faire partie de ce club illicite ».

Les clients étaient facturés entre 350 et 600 dollars, selon les services et comprenaient des politiciens, des dirigeants pharmaceutiques et technologiques, des médecins, des officiers militaires, des professeurs, des avocats, des dirigeants d’entreprise, des scientifiques et des comptables, ont indiqué les procureurs.

Reportage de Nate Raymond à Boston, édité par Alexia Garamfalvi ; Montage par David Gregorio

