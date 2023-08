Les États-Unis affirment qu’un passeur ayant des liens avec le terrorisme a aidé à faire entrer des migrants d’Ouzbékistan dans le pays

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déclaré mardi avoir détecté et arrêté un réseau tentant de faire passer clandestinement des personnes d’Ouzbékistan vers les États-Unis et qu’au moins un membre du réseau avait des liens avec un groupe terroriste étranger.

Les responsables américains ne croient pas que les ressortissants ouzbeks qui ont utilisé le réseau de contrebande avaient des liens avec le terrorisme ou planifiaient une attaque terroriste, a indiqué dans un communiqué la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson.

Le communiqué ne précise pas le groupe terroriste étranger, mais un responsable américain a déclaré à l’Associated Press qu’il s’agissait de l’État islamique. Le responsable n’était pas autorisé à parler de l’enquête en cours et s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Les États-Unis ont travaillé avec des gouvernements étrangers pour arrêter des membres clés du réseau de contrebande, y compris la personne ayant des liens avec le terrorisme étranger, a indiqué le NSC. Le communiqué ne précise pas comment la personne était liée au groupe terroriste ni avec quels gouvernements les États-Unis ont travaillé pour appréhender les passeurs.

Le FBI, qui a mené l’enquête, a également souligné qu’il n’avait identifié aucune menace terroriste spécifique associée aux migrants.

« Chaque fois que nous disposons d’indicateurs indiquant que des acteurs criminels – tels que ceux impliqués dans le trafic d’êtres humains – ont des liens avec le terrorisme, nous travaillons avec diligence avec nos partenaires pour enquêter et comprendre comment les organisations terroristes étrangères peuvent tenter d’exploiter leurs capacités afin que nous puissions atténuer au mieux tout risque. au public américain », a déclaré le FBI dans un communiqué.

Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires étrangers pour fermer les itinéraires de voyage utilisés par le réseau de contrebande et pour identifier les personnes qui les ont empruntés pour entrer dans le pays, a indiqué le NSC.

« Depuis que ces informations sont devenues disponibles, les personnes rencontrées à la frontière et qui correspondent au profil associé aux individus facilités par ce réseau sont placées en expulsion accélérée, minutieusement contrôlées par les systèmes de sécurité nationale et de sécurité publique, et généralement détenues en attendant leur expulsion. » » lit-on dans la déclaration.

CNN, qui a été le premier à signaler la détection du réseau de contrebande, a déclaré que plus d’une douzaine de personnes originaires de ce pays d’Asie centrale ayant utilisé le réseau avaient été autorisées à entrer aux États-Unis.

Les responsables de l’administration Biden ont souvent souligné le rôle que jouent les réseaux de passeurs en encourageant des personnes du monde entier à chercher à entrer aux États-Unis et à faciliter leur voyage vers la frontière sud, décrivant souvent ces réseaux comme des opérations impitoyables et sophistiquées qui s’attaquent au désespoir des États-Unis. migrants à la recherche d’une nouvelle vie.

Il y a des décennies, la plupart des migrants qui tentaient de traverser illégalement la frontière étaient des hommes originaires du Mexique qui cherchaient du travail aux États-Unis. Mais ces dernières années, les agents de l’immigration ont de plus en plus rencontré des migrants venus de tout l’hémisphère sud et d’ailleurs. Outre les Ouzbékistanais, un nombre croissant de personnes viennent d’Afghanistan, de Chine et de Mauritanie, pour n’en citer que quelques-uns.

La nouvelle de ces efforts de contrebande survient alors que les Républicains accusent l’administration de ne pas en faire assez pour sécuriser la frontière et de mettre en danger la sécurité nationale.

Rebecca Santana et Eric Tucker, Associated Press