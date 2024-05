Les États-Unis affirment qu’Israël a apporté des « améliorations » à sa stratégie d’assaut sur Rafah afin de réduire les risques de dommages civils après les demandes de Biden

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden a déclaré mercredi qu’Israël avait apporté des « améliorations » à ses opérations militaires dans et autour de Rafah suite aux réticences du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux exigences du président.

Jake Sullivan, tout juste de retour d’un voyage en Israël et en Arabie Saoudite, a souligné aux journalistes lors du point de presse de la Maison Blanche que l’attaque israélienne contre Rafah, dans le sud de Gaza, avait été « plus ciblée et limitée ».

« Nous avons eu des discussions détaillées sur Rafah lors de ma visite en Israël. Celles-ci se sont construites sur des semaines maintenant, comme je l’ai discuté avec vous depuis cette tribune, de discussions sur une base professionnelle, sur Rafah et sur la manière dont Israël peut parvenir à la défaite du Hamas. , partout à Gaza, y compris à Rafah, tout en minimisant les dégâts causés aux civils », a-t-il déclaré.

Pendant des semaines, les États-Unis ont insisté pour qu’Israël élabore un « plan » visant à minimiser les pertes civiles lors d’une attaque contre Rafah, où, selon eux, plus d’un million de civils palestiniens avaient cherché refuge après avoir été forcés de quitter d’autres zones de Gaza.

Biden avait suggéré que sa demande de limiter les pertes civiles était sa « ligne rouge » au milieu des protestations aux États-Unis et à l’étranger contre sa réponse aux attaques israéliennes à Gaza.

Susan Walsh/AP

Sullivan a rencontré Netanyahu lors de sa visite.

« J’ai été informé par des responsables israéliens et par des professionnels israéliens des améliorations apportées par Israël à ses plans pour atteindre ses objectifs militaires tout en tenant compte des dommages causés aux civils. Ce que nous avons vu jusqu’à présent en termes d’opérations militaires israéliennes dans cette région a été plus ciblé. et limité, n’a pas impliqué d’opérations militaires majeures au cœur des zones urbaines denses », a-t-il déclaré.

Abir Sultan/PISCINE/AFP via Getty Images

Sullivan a déclaré que les États-Unis « devront maintenant voir ce qui se passera à partir d’ici » et si ce que les responsables israéliens ont annoncé continue de se produire.

Eyad Al-Baba/AFP via Getty Images

« Il n’y a pas de formule mathématique. Ce que nous allons examiner, c’est s’il y a beaucoup de morts et de destructions dues à cette opération ou si elle est plus précise et proportionnelle. Et nous verrons cela se dérouler. Et nous resterons évidemment Nous sommes en étroite collaboration avec le gouvernement israélien au fur et à mesure. C’est ainsi que nous voyons la situation actuellement. »

Au milieu des tensions croissantes autour de la promesse d’Israël d’envahir Rafah dans le but d’anéantir ce qu’il prétend être les quatre derniers bataillons de combattants du Hamas, Biden a suspendu l’envoi de bombes de 2 000 livres à Israël que lui et d’autres responsables de l’administration ont déclaré qu’Israël pourrait utiliser pour tuer. civils à Gaza.

Léa Millis/Reuters

Les commentaires de Sullivan interviennent après qu’un haut responsable de l’administration a déclaré mardi qu’Israël avait pris « au sérieux » les préoccupations américaines concernant une opération à Rafah et avait « mis à jour ses plans ».

« Ils ont intégré bon nombre des préoccupations que nous avons exprimées et celles du président », a déclaré le haut responsable.