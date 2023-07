Les États-Unis affirment que l’Ukraine dispose d’une puissance de combat importante qui n’est pas encore engagée dans la guerre

WASHINGTON – Les forces ukrainiennes disposent d’une « puissance de combat importante » qui n’a pas encore été engagée dans la guerre, a déclaré mardi le plus haut officier militaire américain, affirmant que Kiev conservait une partie de son effort tactique tandis que les troupes se frayaient lentement un chemin à travers la Russie meurtrière. champs de mines.

S’adressant aux journalistes après que les dirigeants de la défense du monde entier se sont rencontrés pour discuter des besoins militaires de l’Ukraine, le général d’armée Mark Milley a été interrogé sur la lenteur de l’offensive ukrainienne pour reprendre le territoire saisi par la Russie. Il a déclaré que l’Ukraine décidera quand utiliser la puissance de combat et l’entraînement complexe que les États-Unis et leurs alliés fournissent. Il a catégoriquement rejeté les suggestions selon lesquelles l’offensive échoue.

« C’est loin d’être un échec, selon moi. Je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour faire ce genre d’appel », a déclaré Milley, président des chefs d’état-major interarmées. « En ce moment, ils préservent leur puissance de combat. Et ils se frayent un chemin lentement, délibérément et régulièrement à travers tous ces champs de mines, et c’est un combat difficile. C’est un combat très difficile. »

Milley et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont rencontré des journalistes à la clôture de la 14e réunion du groupe de contact ukrainien, composé de chefs de la défense et militaires de plus de 50 pays. Le groupe s’est réuni virtuellement mardi pour discuter de la manière de continuer à répondre aux besoins de l’Ukraine en armes et en formation.

Austin a déclaré qu’il avait demandé aux alliés de « continuer à puiser profondément dans leurs stocks militaires », en particulier pour les munitions, dont l’Ukraine a un besoin urgent.

Les responsables n’ont annoncé aucune nouvelle aide militaire, mais les États-Unis ont accepté ce mois-ci de fournir des milliers d’armes à sous-munitions à l’Ukraine et les ont incluses dans un programme d’aide de 800 millions de dollars. Les munitions, qui proviennent des stocks du Pentagone, ont commencé à arriver en Ukraine pour l’effort de guerre la semaine dernière. Au total, les États-Unis ont fourni plus de 40 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

Les commentaires d’Austin et de Milley sont intervenus alors que les tensions entre les États-Unis et la Russie continuent de monter en flèche. Il y a eu récemment une série d’appels rapprochés entre des avions militaires russes et américains au-dessus de la Syrie, y compris un incident dimanche lorsqu’un avion de chasse russe a volé très près d’un avion de surveillance américain qui transportait un équipage de quatre personnes.

Le Su-35 russe a volé si près d’un MC-12 américain qu’il a forcé l’avion américain à traverser le sillage turbulent, mettant la vie de l’équipage en danger.

Le lieutenant-général Alex Grynkewich, commandant de l’US Air Forces Central, a déclaré mardi que « ces actions contre un avion piloté représentent un nouveau niveau d’actions dangereuses et non professionnelles de la part d’avions russes opérant en Syrie ». Il a déclaré que voler dans la turbulence réduisait la capacité de l’équipage américain. pour exploiter leur avion en toute sécurité. Le MC-12 est un turbopropulseur bimoteur.

Interrogé sur les récents incidents, Milley a déclaré que les États-Unis «surveillaient cela de très près. Quant à la raison pour laquelle le peu d’une légère hausse, je ne suis pas vraiment certain. Nous avons des analystes qui essaient de comprendre cela. Il a ajouté que les forces américaines dans la région ont les capacités et les autorités dont elles ont besoin pour se protéger.