Les États-Unis affirment que l’Iran pourrait “contribuer” aux crimes de guerre en Ukraine

MEXICO CITY (AP) – L’administration Biden a déclaré lundi que la vente par l’Iran de drones meurtriers à la Russie pour une utilisation dans son invasion en cours de l’Ukraine signifie que le pays pourrait «contribuer à des crimes de guerre généralisés».

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a porté l’accusation contre l’Iran lundi alors qu’il s’adressait aux journalistes accompagnant le président Joe Biden lors d’un voyage au Mexique. Bien qu’elle n’ait pas signalé de changement de politique, l’accusation a marqué l’une des rhétoriques américaines les plus acerbes contre l’Iran depuis qu’il a commencé à fournir des armes à la Russie pour soutenir sa guerre de près d’un an en Ukraine. Cela survient alors que les partenaires américains et européens cherchent à ostraciser davantage les deux nations devant l’opinion publique, alors qu’ils sont confrontés à des défis pour arrêter physiquement les transferts d’armes dont la Russie dépend de plus en plus.

Sullivan a déclaré que l’Iran avait choisi “d’emprunter une route où leurs armes sont utilisées pour tuer des civils en Ukraine et d’essayer de plonger les villes dans le froid et l’obscurité, ce qui, de notre point de vue, place l’Iran dans un endroit où il pourrait potentiellement être contribuant à des crimes de guerre généralisés.

Sullivan a souligné les sanctions européennes et américaines contre l’Iran mises en place après que les États-Unis ont révélé les ventes d’armes de l’Iran à la Russie l’année dernière comme exemples de la façon dont ils essaient de “rendre ces transactions plus difficiles”. Mais il a reconnu que “la façon dont ils les exécutent physiquement fait de l’interdiction physique un défi”.

Miller a rapporté de Washington.

Colleen Long et Zeke Miller, Associated Press