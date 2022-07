Les États-Unis affirment que l’Iran est prêt à envoyer “des centaines de drones” en Russie — RT World News

La formation des troupes russes au pilotage de drones iraniens pourrait commencer ce mois-ci, a déclaré un haut responsable américain

L’Iran est “se prépare à fournir la Russie» avec des centaines de drones, dont certains armés, a déclaré lundi le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, lors d’un point de presse. Il semblait impliquer que les avions sans pilote étaient destinés à remplacer les pertes russes en Ukraine.

Sullivan a noté que la livraison est censée être effectuée « dans un délai accéléré », suggérant que certains des drones ont peut-être déjà été remis. Il a ajouté que les opérateurs russes recevront une formation sur la façon de piloter l’avion sans pilote ce mois-ci.

Le responsable américain a appelé l’information “assez digne d’intérêt et remarquable”, mais n’a fourni aucune preuve ni aucun détail sur la manière dont les États-Unis sont parvenus à leur conclusion. Il a également profité de l’occasion pour réitérer les accusations américaines selon lesquelles l’Iran aurait utilisé ses capacités de drones pour attaquer l’Arabie saoudite. “avant que nous n’obtenions le cessez-le-feu au Yémen.”

Sullivan faisait référence à l’intervention militaire de sept ans de Riyad et de ses alliés contre les rebelles houthis. L’action, soutenue par les États-Unis, et le blocus saoudien du Yémen ont entraîné une catastrophe humanitaire à grande échelle.















Les Houthis ont mené plusieurs attaques de drones et de missiles contre des cibles saoudiennes, que les États-Unis ont imputées à l’Iran. Le dernier cessez-le-feu au Yémen a été négocié en avril et prolongé de deux mois début juin.

L’administration du président américain Joe Biden s’est attribué le mérite de la trêve, déclarant que sa nouvelle approche envers l’Arabie saoudite portait ses fruits. Sullivan a cité l’accord comme une réussite alors qu’il défendait la prochaine visite de Biden à Riyad, qui a été organisée malgré sa promesse de campagne de faire de la monarchie un “paria.”

Le conseiller américain à la sécurité nationale a fait des déclarations sur les drones iraniens tout en se disant convaincu qu’avec l’aide américaine, l’Ukraine serait en mesure de « défendre et pérenniser efficacement son capital » Kiev de Russie.

Les forces ukrainiennes ont perdu du territoire à l’est, mais maintenant, l’armée prétend planifier une contre-offensive majeure dans le sud, avec jusqu’à un million de soldats déployés pour la mission.

Moscou et Téhéran n’ont pas voulu commenter dans l’immédiat les affirmations américaines. Le président russe Vladimir Poutine doit se rendre en Iran la semaine prochaine, où il tiendra une réunion trilatérale avec ses homologues iranien et turc, Ebrahim Raisi et Recep Tayyip Erdogan, a annoncé mardi le Kremlin.