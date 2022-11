Les États-Unis affirment que les menaces iraniennes contre les ex-responsables Pompeo et Hook persistent

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a déterminé que les menaces iraniennes contre l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’un de ses anciens principaux collaborateurs restent crédibles et persistent près de deux ans après leur départ de leurs fonctions.

Le département d’État a informé le Congrès la semaine dernière que Pompeo et Brian Hook, qui ont servi comme représentant spécial pour l’Iran sous l’administration Trump, étaient toujours tous deux soumis à une “menace sérieuse et crédible d’une puissance étrangère ou d’un agent d’une puissance étrangère” découlant de leur travail pendant qu’ils étaient au gouvernement.

Les décisions – qui signifient que Pompeo et Hook continueront de bénéficier de la protection du gouvernement – ​​ont été signées par le secrétaire d’État adjoint à la gestion Brian McKeon le 8 novembre et envoyées au Congrès le 9 novembre, selon les notifications obtenues par l’Associated Press.

“Je détermine par la présente que la menace spécifique concernant l’ancien secrétaire d’État Michael Pompeo persiste”, a écrit McKeon. Il a utilisé un langage identique pour faire référence à la menace contre Hook.

L’AP a rapporté en mars que le Département d’État payait plus de 2 millions de dollars par mois pour assurer la sécurité 24 heures sur 24 de Pompeo et Hook. Les dernières déterminations – la huitième pour Hook et la cinquième pour Pompeo depuis qu’ils ont quitté le gouvernement en janvier 2021 – n’ont pas donné de montant en dollars pour la protection.

Les notifications n’identifient pas spécifiquement l’Iran comme la source des menaces, mais les responsables iraniens ont depuis longtemps exprimé leur colère contre Pompeo et Hook pour avoir quitté la campagne de “pression maximale” de l’administration Trump contre l’Iran, notamment en désignant le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran comme une “organisation terroriste étrangère”. » et le soumettant à des sanctions sans précédent.

En outre, certains responsables iraniens les ont accusés d’avoir donné le feu vert à une frappe de drones américains qui a tué le commandant du CGRI Qassem Soleimani à Bagdad en janvier 2020.

Le département d’État n’a fait aucun commentaire immédiat sur les notifications. Hook a refusé de commenter et un porte-parole de Pompeo n’a pas immédiatement répondu à une enquête.

Matthew Lee, l’Associated Press