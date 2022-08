Les États-Unis affirment que les frappes aériennes en Syrie visent à envoyer un message à l’Iran

WASHINGTON (AP) – Les frappes aériennes militaires américaines dans l’est de la Syrie étaient un message adressé à l’Iran et aux milices soutenues par Téhéran qui ont ciblé les troupes américaines ce mois-ci et à plusieurs autres reprises au cours de l’année écoulée, a déclaré mercredi le Pentagone.

Colin Kahl, le sous-secrétaire à la défense pour la politique, a déclaré aux journalistes que les frappes aériennes américaines pendant la nuit sur des installations utilisées par des milices soutenues par les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont démontré que “les États-Unis n’hésiteront pas à se défendre contre l’agression iranienne et soutenue par l’Iran lorsqu’elle se produira”. .”

Il a déclaré que la décision américaine de lancer les frappes était basée à la fois sur la nature des attaques de la milice le 15 août contre la garnison al-Tanf, où les troupes américaines sont basées dans le sud, et sur le fait que, sur la base des pièces de drone récupérées, “nous pensons que l’Iran est mort aux droits sur l’attribution.”

L’observateur de guerre de l’opposition, l’Observatoire syrien des droits de l’homme et le collectif militant Deir Ezzor 24, ont déclaré que les frappes aériennes visaient le camp d’Ayash dirigé par le groupe Fatimiyoun composé de combattants chiites d’Afghanistan. L’observateur de guerre a rapporté qu’au moins six militants syriens et étrangers ont été tués dans les frappes aériennes, tandis que Deir Ezzor 24 a signalé 10 morts.

Deir Ez-Zor est une province stratégique qui borde l’Irak et contient des gisements de pétrole. Des milices soutenues par l’Iran et les forces syriennes contrôlent la zone et ont souvent été la cible d’avions de guerre israéliens lors de précédentes frappes.

En Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a publié une déclaration condamnant la frappe américaine « contre le peuple et les infrastructures de la Syrie ». Il a nié que l’Iran ait un lien avec les personnes ciblées.

L’Iran nie régulièrement avoir armé des groupes de milices qui ciblent les forces américaines dans la région, malgré les armes qui y sont liées.

Kahl a déclaré que les frappes américaines soulignent que si les États-Unis continuent de poursuivre les négociations avec l’Iran pour reprendre son respect de l’accord nucléaire de 2015, ces pourparlers ne sont pas du tout liés à la volonté des États-Unis de contrer en cas d’attaque.

“Les menaces qu’ils lancent contre notre peuple dans la région ou ailleurs ne sont pas liées à l’endroit où nous aboutissons à l’accord nucléaire”, a déclaré Kahl. “Cela n’a en fait rien à voir avec notre volonté et notre détermination à nous défendre. Et je pense que la frappe d’hier soir a été une communication assez claire aux Iraniens que ces choses sont toutes sur des voies différentes.

Le commandement central de l’armée américaine a déclaré que les frappes “ont pris des mesures proportionnées et délibérées destinées à limiter le risque d’escalade et à minimiser le risque de pertes”. Il n’a pas identifié les cibles ni offert de chiffres sur les victimes des frappes, qui, selon l’armée, sont venues sur ordre du président Joe Biden.

“Les frappes d’aujourd’hui étaient nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain”, a déclaré le porte-parole du Commandement central, le colonel Joe Buccino, dans un communiqué.

Kahl a déclaré que l’attaque coordonnée contre deux installations américaines à al-Tanf au même moment ce mois-ci a alimenté les inquiétudes selon lesquelles “l’Iran a l’intention d’en faire plus et nous voulions les détromper de tout sentiment que c’était une bonne idée”.

Il a déclaré que les États-Unis avaient initialement identifié 11 cibles de bunker sur le site et avaient fini par en frapper neuf parce qu’il y avait des preuves qu’il pouvait y avoir des gens près de deux des emplacements et que l’objectif n’était pas de faire des victimes.

Le Trésor américain a déclaré que le groupe Fatimiyoun avait mené de nombreuses batailles en Syrie et était dirigé par la force d’élite iranienne Quds des gardiens de la révolution.

“L’entrepôt d’Ayash est très important pour les milices iraniennes”, a déclaré le PDG de Deir Ezzor 24, Omar Abu Layla, à l’Associated Press. “Nous nous attendons à ce que l’Iran réponde, soit à al-Tanf, soit éventuellement en Irak.”

Lors de l’attaque du 15 août, des drones prétendument lancés par des milices soutenues par l’Iran ont visé la garnison d’al-Tanf utilisée par les forces américaines. Le commandement central a décrit l’assaut comme n’ayant causé “aucune victime et aucun dommage” à l’époque.

Il n’y a pas eu de reconnaissance immédiate par les médias d’État syriens des frappes frappant Deir Ez-Zor.

Les forces américaines sont entrées en Syrie en 2015, soutenant les forces alliées dans leur lutte contre le groupe État islamique.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press