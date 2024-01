Les États-Unis affirment que l’attaque contre les troupes n’affectera pas les négociations sur les otages

Trois Palestiniens ont été tués mardi par les troupes des forces spéciales israéliennes dans un hôpital de Cisjordanie occupée.

Une dizaine de soldats déguisés en médecins, infirmiers et civils sont entrés dans l’hôpital Ibn Sina de Jénine et ont tiré sur les hommes avec des pistolets silencieux, ont indiqué des sources hospitalières à l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Deux des personnes tuées étaient des frères, ajoute le communiqué.

Israël mène des raids quasi quotidiens sur la ville et son camp de réfugiés depuis plus d’un an.

Il entoure souvent les hôpitaux de Jénine et empêche les ambulances d’atteindre les blessés, selon les médias palestiniens et la Société du Croissant-Rouge palestinien.

Depuis le début de cette année, 63 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, a déclaré Wafa.

Au total, 381 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre.