Les États-Unis affirment que la tentative de coup d’État de Wagner montre des «fissures dans la façade de la Russie» alors que Poutine et Prigozhin restent silencieux | Nouvelles du monde

Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que la tentative de coup d’État en Russie au cours du week-end montre des « fissures » dans la « façade » du gouvernement de Vladimir Poutine.

Secrétaire d’état américain Antoine Blinken a qualifié les événements d' »extraordinaires », rappelant qu’il y a 16 mois Poutine semblait prêt à s’emparer de Kiev, mais était maintenant contraint de défendre Moscou contre les forces dirigées par son ancien protégé.

« Je pense que nous avons vu plus de fissures émerger dans le russe façade », a déclaré M. Blinken lors de l’émission Meet the Press de NBC.

Dernière guerre Ukraine-Russie: le chef de Wagner a averti de « faire attention aux fenêtres ouvertes »

« Il est trop tôt pour dire exactement où ils vont et quand ils y arrivent, mais nous avons certainement toutes sortes de nouvelles questions auxquelles Poutine devra répondre dans les semaines et les mois à venir. »

Le président russe n’a pas été vu ni publié de remarques publiques depuis Evgueni Prigojine a démissionné de sa bande de mercenaires mutins.

Le patron du groupe Wagner a également apparemment disparu après les troubles du week-end, bien que l’on pense qu’il ait accepté de quitter la Russie pour la Biélorussie dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Cependant, il n’y a toujours pas de rapports d’arrivée de Prigozhin en Biélorussie.

De nombreuses autres questions restaient sans réponse, notamment s’il serait rejoint en exil par l’une des troupes de Wagner et quel rôle, le cas échéant, il pourrait y avoir.

La brève révolte, cependant, a révélé les vulnérabilités des forces gouvernementales russes, les soldats du groupe Wagner sous le commandement de Prigozhin pouvant se déplacer sans entrave dans la ville russe de Rostov-on-Don et avancer sur des centaines de kilomètres vers Moscou. L’armée russe s’est empressée de défendre la capitale russe.

En vertu de l’accord annoncé par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avec Prigozhin se rendant en Biélorussie, qui a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les accusations portées contre lui pour avoir organisé une rébellion armée seront abandonnées.

Le gouvernement a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont participé, tandis que ceux qui n’ont pas rejoint l’insurrection devaient se voir proposer des contrats par le ministère de la Défense.

« Je pense honnêtement que Wagner a probablement fait plus de dégâts aux forces aérospatiales russes au cours de la dernière journée que l’offensive ukrainienne n’en a fait au cours des trois dernières semaines », a déclaré Michael Kofman, directeur des études sur la Russie au groupe de recherche CNA, dans un podcast.

Les Ukrainiens espéraient que les combats internes russes pourraient créer des opportunités pour leur armée, qui en est aux premiers stades d’une contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par les forces russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avoir déclaré dimanche au président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique que la rébellion avortée en Russie avait « révélé la faiblesse du régime de Poutine ».

« Poutine est très diminué et l’armée russe, et c’est important en ce qui concerne l’Ukraine », a déclaré Lord Richard Dannatt, ancien chef d’état-major des forces armées britanniques. « … Prigozhin a quitté la scène pour aller en Biélorussie, mais est-ce la fin d’Evgeny Prigozhin et du groupe Wagner? »

« Ce que nous ne savons pas, mais que nous découvrirons dans les heures et les jours à venir, c’est combien de ses combattants sont partis avec lui, car s’il est allé en Biélorussie et a gardé une force de combat efficace autour de lui, alors il… représente à nouveau une menace » pour l’Ukraine, a ajouté Lord Dannatt.

Les dirigeants de l’OTAN ont souscrit à l’évaluation selon laquelle le soulèvement avait affaibli l’autorité du président Poutine, le président français Emmanuel Macron affirmant qu’il avait montré que l’armée russe était « fragile ».

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré que la brève mutinerie avait laissé le dirigeant russe « nu », mais a ajouté une mise en garde, affirmant qu’il était de plus en plus préoccupé par la sécurité de son propre pays.

Il a été décidé lors de la réunion que « la menace d’activités illégales à la frontière lituano-biélorusse, y compris diverses provocations, augmente ».

La capitale lituanienne Vilnius accueillera le mois prochain le sommet de l’OTAN de cette année.