Les États-Unis affirment que la situation des droits de l’homme en Égypte ne s’est pas améliorée, mais ils retiennent néanmoins moins d’aide.

L’administration Biden a déclaré jeudi que le piètre bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme ne s’était pas amélioré, mais qu’elle ne refuserait pas autant d’aide militaire que l’année dernière. Les responsables de l’administration ont cité ce qui, selon eux, prévalait sur les intérêts de sécurité nationale des États-Unis pour justifier la décision de limiter l’ampleur des sanctions contre l’Égypte pour ces abus.

Les responsables ont cité la stabilité régionale et le soutien international à la lutte de l’Ukraine contre les forces d’invasion russes parmi les intérêts de sécurité nationale des États-Unis servis par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, malgré le recul de Sissi sur certains critères en matière de droits de l’homme. Ils ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat, conformément aux règles établies par le Département d’État.

L’Égypte est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide militaire américaine depuis qu’elle a signé un accord de paix avec Israël sous l’égide des États-Unis en 1979. Ces dernières années, le Congrès a imposé des restrictions destinées à faire pression sur les dirigeants égyptiens pour qu’ils mettent un terme aux violations des droits de l’homme à une partie relativement petite de l’aide militaire américaine. 1 milliard de dollars d’aide militaire annuelle au pays.

Des groupes de défense des droits humains et certains démocrates du Congrès ont exhorté l’administration Biden à adopter une ligne dure à l’égard de l’Égypte en matière de droits de l’homme, tandis que certains législateurs ont déclaré que les intérêts stratégiques devaient être prioritaires.

Un défenseur des droits internationaux a exprimé sa déception jeudi, affirmant que la décision de l’administration Biden était cohérente avec une longue lignée de présidents américains soutenant les dirigeants oppressifs du Moyen-Orient au nom de la stabilité.

« J’apprécie leur honnêteté, le fait qu’ils disent que la situation est vraiment mauvaise mais que nous devons le faire en raison d’autres intérêts nationaux », a déclaré Amr Magdi, chercheur principal à Human Rights Watch, à propos des responsables de l’administration.

Mais « ils devraient repenser ce que je qualifierais de leur vision à courte vue de la sécurité », a déclaré Magdi.

La décision américaine intervient alors que l’Égypte a libéré certains écrivains, journalistes et autres détenus politiques au cours des dernières semaines et mois. Mais alors même que la décision américaine sur l’aide militaire approchait, l’Égypte a arrêté de nombreux autres journalistes et militants ou des membres de leurs familles, notamment l’éditeur de journaux chevronné Hisham Kassem.

Le sénateur Chris Murphy, un démocrate du Connecticut, a qualifié cela de « occasion manquée de montrer au monde que notre engagement à faire progresser les droits de l’homme et la démocratie est plus qu’un simple sujet de discussion ».

La décision sur le montant de cette part de l’aide conditionnée aux droits à accorder est devenue une évaluation annuelle des reculs ou des avancées du gouvernement égyptien en matière de droits de l’homme, et un test annuel de la détermination avec laquelle les administrations américaines et le Congrès sont prêts à faire pression en faveur des droits de l’homme. versus préoccupations stratégiques.

Cette année, le montant de l’aide conditionnée aux droits s’élevait à 320 millions de dollars.

Sur cette somme, le Département d’État a déclaré que l’administration retiendrait 85 millions de dollars qu’elle prétendait être légalement obligée de conserver étant donné le manque de progrès de l’Égypte sur certains droits spécifiques, notamment concernant les prisonniers politiques. L’administration a l’intention d’envoyer 55 millions de dollars à Taiwan et le reste à l’Ukraine.

Cependant, pour les 235 millions de dollars restants, l’administration Biden exerce cette année une dérogation autorisée par le Congrès pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis afin de renoncer aux restrictions sur les droits et de donner le montant total, ont indiqué des responsables.

Au cours des deux dernières années, l’administration a déclaré qu’elle retiendrait 130 millions de dollars d’aide en raison des violations des droits de l’homme en Égypte.

Les responsables américains ont déclaré que la décision annoncée jeudi ne signifiait pas que les États-Unis pensaient que l’Égypte avait fait des progrès en matière de droits de l’homme.

Ils ont également déclaré que les États-Unis maintiendraient leur pression sur le gouvernement de Sissi en faveur de réformes.

Le gouvernement soutenu par l’armée de Sissi dirige l’Égypte depuis 2013. Sissi a renversé un président élu dont les antécédents islamistes ont alarmé l’armée égyptienne et certains pays du Golfe.

Freedom House attribue à l’Égypte 18 points sur 100 sur une échelle mondiale de liberté. Les groupes de défense des droits de l’homme et le Département d’État américain évoquent des assassinats arbitraires, des actes de torture et des détentions et dénoncent une répression systématique de la société civile, de la liberté de la presse et de la liberté d’expression.

Les groupes de défense des droits estiment le nombre de prisonniers politiques en Égypte à plusieurs dizaines de milliers. Sous la pression américaine, le gouvernement a libéré cette année et l’année dernière un grand nombre de détenus avant les décisions américaines sur l’aide militaire, et a entamé l’année dernière ce qu’il a appelé un dialogue national.

Cependant, des responsables américains ont déclaré jeudi que l’Egypte avait ralenti le rythme des libérations de prisonniers politiques tout en accélérant celui des détentions. Les groupes de défense des droits ont déclaré que le gouvernement avait finalement arrêté bien plus de personnes qu’il n’en avait libéré.

Parmi les personnes nouvellement arrêtées figure un défenseur du syndicat des enseignants qui avait été membre du dialogue national, ont indiqué jeudi ses associés.

Le groupe de défense PEN America et Amnesty International ont appelé jeudi à la libération d’un autre défenseur des droits nouvellement détenu, Kassem, 64 ans, éditeur de presse égyptien de longue date.

Les autorités ont arrêté Kassem le mois dernier pour diffamation et calomnie – passibles de prison en Égypte – pour avoir critiqué le ministre du Travail du pays. Les procureurs l’ont renvoyé pour un « procès urgent », qui a débuté le 2 septembre, selon Amnesty.

Kassem a dirigé pendant des décennies une série de médias qui ont contribué à maintenir en vie des poches de presse indépendante et libre dans le pays.

Comme Jamal Khashoggi en Arabie Saoudite, tué par des responsables saoudiens en 2018, des générations de journalistes étrangers sont venues à Kassem pour obtenir son point de vue sur la situation politique de son pays. Les publications internationales l’ont cité sur tous les sujets, depuis la qualité de la bière égyptienne jusqu’aux décennies de détentions d’écrivains et d’autres personnes.

« Il n’est pas prudent de penser dans cette partie du monde », a déclaré Kassem à l’agence de presse Newsweek en 2001.