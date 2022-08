Les États-Unis affirment que la Russie vise à fabriquer des preuves sur les décès en prison

WASHINGTON (AP) – Des responsables américains pensent que la Russie s’efforce de fabriquer des preuves concernant la frappe meurtrière de la semaine dernière contre des prisons abritant des prisonniers de guerre dans une région séparatiste de l’est de l’Ukraine.

Les responsables du renseignement américain ont déterminé que la Russie cherchait à produire de fausses preuves pour faire croire que les forces ukrainiennes étaient responsables de l’attaque du 29 juillet contre la prison d’Olenivka qui a fait 53 morts et blessé des dizaines d’autres, a déclaré à l’Associated un responsable américain familier avec la découverte du renseignement. Presse mercredi.

La Russie a affirmé que l’armée ukrainienne avait utilisé des lance-roquettes fournis par les États-Unis pour frapper la prison d’Olenivka, une colonie contrôlée par la République populaire de Donetsk soutenue par Moscou.

L’armée ukrainienne a nié avoir effectué des tirs de roquettes ou d’artillerie à Olenivka. La branche du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a affirmé mercredi dans un communiqué avoir la preuve que des séparatistes locaux soutenus par le Kremlin étaient de connivence avec le FSB russe, la principale agence qui a succédé au KGB, et le groupe de mercenaires Wagner pour miner la caserne avant « d’utiliser une substance inflammable, qui conduit à la propagation rapide du feu dans la pièce.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et a parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré que les renseignements classifiés – qui ont récemment été déclassés – montrent que les responsables russes pourraient même planter des munitions à partir de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité à moyenne portée, ou HIMARS, comme preuve que les systèmes fournis par les États-Unis à l’Ukraine ont été utilisés dans l’attaque.

La Russie devrait prendre des mesures car elle prévoit que des enquêteurs et des journalistes indépendants finiront par avoir accès à Olenivka, a ajouté le responsable.

L’Ukraine a utilisé efficacement les lanceurs HIMARS, qui tirent des roquettes à moyenne portée et peuvent être rapidement déplacés avant que la Russie ne puisse les cibler avec des tirs de retour, et a cherché plus de lanceurs aux États-Unis.

Aamer Madhani, Associated Press