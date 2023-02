Les États-Unis affirment que la Russie viole un accord clé sur le contrôle des armements nucléaires

CNN





La Russie viole un accord clé sur le contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis et continue de refuser d’autoriser les inspections de ses installations nucléaires, a déclaré mardi un porte-parole du département d’État.

« La Russie ne respecte pas son obligation en vertu du nouveau traité START de faciliter les activités d’inspection sur son territoire. Le refus de la Russie de faciliter les activités d’inspection empêche les États-Unis d’exercer des droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle des armes nucléaires américano-russe », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

“La Russie n’a pas non plus respecté l’obligation du nouveau traité START de convoquer une session de la Commission consultative bilatérale conformément au calendrier prévu par le traité”, a ajouté le porte-parole.

L’annonce américaine est susceptible d’accroître les tensions avec les relations entre les deux pays dans le marasme alors que Moscou poursuit sa guerre contre l’Ukraine. Le cliquetis du sabre nucléaire du président russe Vladimir Poutine pendant la guerre a alarmé les États-Unis et leurs alliés.

En décembre, Poutine a mis en garde contre la menace « croissante » d’une guerre nucléaire, et ce mois-ci, Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe, a menacé que la Russie perdant la guerre pourrait « provoquer le déclenchement d’une guerre nucléaire ».

“Les puissances nucléaires ne perdent pas les conflits majeurs dont dépend leur sort”, a écrit Medvedev dans un article de Telegram. « Cela devrait être évident pour tout le monde. Même à un politicien occidental qui a conservé au moins une trace d’intelligence.

Et bien qu’une évaluation des services de renseignement américains en novembre ait suggéré que les responsables militaires russes aient discuté des circonstances dans lesquelles la Russie utiliserait une arme nucléaire tactique en Ukraine, les États-Unis n’ont vu aucune preuve que Poutine ait décidé de prendre la décision drastique d’en utiliser une, ont déclaré des responsables à CNN. .

En vertu du nouveau traité START – le seul accord qui réglemente encore les deux plus grands arsenaux nucléaires du monde – Washington et Moscou sont autorisés à effectuer des inspections des sites d’armes de l’autre, mais en raison de la pandémie de Covid-19, les inspections ont été interrompues depuis 2020.

Une session de la Commission consultative bilatérale sur le traité devait se réunir en Égypte fin novembre mais a été brusquement annulée. Les États-Unis ont accusé la Russie de ce report, un porte-parole du département d’État affirmant que la décision avait été prise “unilatéralement” par la Russie.

Le traité limite le nombre d’armes nucléaires déployées à portée intercontinentale que les États-Unis et la Russie peuvent avoir. Il a été prolongé pour la dernière fois au début de 2021 pour cinq ans, ce qui signifie que les deux parties devront bientôt commencer à négocier un autre accord de contrôle des armements.

John Erath, directeur principal des politiques au Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, a souligné mardi à CNN que le non-respect de la Russie “ne signifie pas qu’ils construisent secrètement un grand nombre d’armes nucléaires”.

“Ce n’est pas la partie à laquelle ils ne sont pas conformes”, a-t-il déclaré. “Ce sont les dispositions de vérification.”

Mais il a ajouté que la Russie utilise probablement son non-respect comme levier pour tenter de mettre fin à la guerre à ses conditions.

“Ils se sont fixés sur New START comme un levier dont ils disposent”, a déclaré Erath. “Ils savent que nous aimerions le voir continuer, et nous aimerions le voir mis en œuvre parce que tout le monde se sent mieux quand il y a un accord de contrôle des armements qui fonctionne.”

La Russie, a-t-il poursuivi, « utilise leur non-conformité comme un moyen d’obtenir un peu plus de poids pour que nous puissions dire : ‘Oh, cette guerre menace le contrôle des armements, c’est important pour nous. Hé amis ukrainiens, vous ne pensez pas que vous en avez assez fait ? Que diriez-vous d’arrêter?

Les législateurs ont répondu en avertissant que tout futur accord de contrôle des armements avec la Russie pourrait être compromis si la situation n’était pas sauvée.

«Nous soutenons depuis longtemps le contrôle des armements stratégiques avec la Russie, votant pour New START en 2010 et plaidant pour l’extension du traité sous les administrations Trump et Biden. Mais pour être très clair, le respect des obligations du traité New START sera essentiel à l’examen par le Sénat de tout futur traité de contrôle des armements stratégiques avec Moscou », ont écrit les sénateurs démocrates Bob Menendez, Jack Reed et Mark Warner dans une déclaration commune.

Le département d’État affirme que la Russie peut revenir à une conformité totale, si elle “autorise les activités d’inspection sur son territoire, comme elle l’a fait pendant des années dans le cadre du nouveau traité START” et programme également une session de la commission.

« La Russie a une voie claire pour revenir à une conformité totale. Tout ce que la Russie doit faire, c’est autoriser les activités d’inspection sur son territoire, comme elle l’a fait pendant des années dans le cadre du nouveau traité START, et se réunir lors d’une session de la Commission consultative bilatérale », a déclaré le porte-parole. “Rien n’empêche les inspecteurs russes de se rendre aux États-Unis et d’effectuer des inspections.”

Selon le Centre pour le contrôle des armements et la non-prolifération, la Russie possède environ 5 977 ogives nucléaires, dont 1 588 sont déployées. Les États-Unis ont 5 550 ogives nucléaires, selon le Centre, dont 3 800 ogives actives.

Les responsables de l’administration ont déclaré que la volonté de discuter de l’accord de contrôle des armements, alors même que la Russie mène sa guerre en Ukraine, démontre l’engagement des États-Unis envers la diplomatie et l’atténuation du risque de catastrophe nucléaire.

Mais la Russie a indiqué ces derniers jours que le soutien américain à l’Ukraine empêchait le renouvellement du traité.

Lundi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que le dernier élément restant du traité bilatéral de contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis pourrait expirer dans trois ans sans remplacement.

Lorsqu’on lui a demandé si Moscou pouvait envisager qu’il n’y ait pas d’accord de contrôle des armements nucléaires entre les deux nations lorsque l’extension du nouveau traité START de 2011 prendra fin après 2026, Ryabkov a déclaré lundi à l’agence de presse russe RIA Novosti : “C’est une possibilité très scénario.”