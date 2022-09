Les États-Unis affirment que la Russie achète des roquettes et des obus d’artillerie à la Corée du Nord

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère russe de la Défense serait en train d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord pour soutenir sa guerre continue contre l’Ukraine, selon de nouveaux renseignements américains.

Un responsable américain a déclaré lundi que la Russie regardant l’État isolé de Corée du Nord montre que l’armée russe “continue de souffrir de graves pénuries d’approvisionnement en Ukraine, en partie à cause des contrôles et des sanctions à l’exportation”.

Les responsables du renseignement américain ont déclaré que la Russie pourrait plus tard essayer d’acheter plus d’équipement militaire à la Corée du Nord.

Cela survient après que l’administration Biden a annoncé que l’armée russe avait reçu des drones iraniens en août pour son invasion de l’Ukraine. Mais la semaine dernière, la Maison Blanche a déclaré que la Russie avait rencontré des problèmes techniques avec les drones fabriqués en Iran.

LES ÉTATS-UNIS DIT QUE DES OFFICIELS RUSSES ONT VISITÉ L’IRAN POUR VOIR DES DRONES POUR LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE

La Russie avait récupéré les véhicules aériens sans pilote des séries Mohajer-6 et Shahed le mois dernier.

La Corée du Nord a cherché à renforcer les relations avec la Russie, car de nombreux pays européens et occidentaux se sont éloignés de Moscou. Le Nord a blâmé les États-Unis pour la guerre en Ukraine et a affirmé que la “politique hégémonique” de l’Occident avait justifié l’action militaire de la Russie en Ukraine, affirmant qu’elle se protégeait.

La Russie et la Syrie ont été rejointes par la Corée du Nord en juillet en tant que seuls pays à reconnaître l’indépendance des régions de Donetsk et Lougansk.

LES TROUPES RUSSES EN UKRAINE FACE À DES PROBLÈMES DE « MORAL ET DE DISCIPLINE » EN RAISON DE PROBLÈMES DE SALAIRE, DIT LE ROYAUME-UNI

Le Nord fournissant des armes à la Russie violerait les résolutions de l’ONU lui interdisant d’exporter ou d’importer des armes via d’autres pays.

Alors que la Corée du Nord envisage d’exporter du matériel militaire vers la Russie, l’administration Biden est devenue de plus en plus préoccupée par le Nord et sa quête d’armes nucléaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le pays a testé plus de 30 missiles balistiques jusqu’à présent cette année, y compris son premier lancement de missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017. Ceci, alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un tente de renforcer son arsenal nucléaire malgré les pressions et les sanctions américaines.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.