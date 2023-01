Les États-Unis affirment que la Russie a violé le dernier traité majeur sur les armes

L’administration Biden a officiellement accusé mardi la Russie d’avoir violé le traité sur les armes New START en raison de ce qu’elle a qualifié d’échec de Moscou à autoriser les inspections des sites d’armes ou à accepter des réunions sur les différends liés au traité.

Le président Biden a accepté de prolonger de cinq ans le traité New START – l’un des derniers grands traités de contrôle des armements encore en vigueur – peu de temps après son entrée en fonction en janvier 2021 – sans demander de modifications ni de concessions au Kremlin concernant le renforcement de ses forces stratégiques. La décision du président russe Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine à peine un an plus tard a gelé depuis lors les relations bilatérales.

“Le refus de la Russie de faciliter les activités d’inspection empêche les États-Unis d’exercer des droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle des armes nucléaires américano-russe”, a déclaré un porte-parole du département d’État dans un communiqué.

Dans une «détermination de non-conformité» officielle, le département d’État a déclaré sur son site Web que «la Russie a également manqué à l’obligation du traité New START de convoquer une session de la Commission consultative bilatérale (BCC) conformément au calendrier prévu par le traité. ”

Le communiqué indique que la Russie peut rapidement revenir au respect de l’accord en reprenant les inspections et en organisant une réunion du BCC. “Rien n’empêche les inspecteurs russes de se rendre aux États-Unis et d’effectuer des inspections”, indique le communiqué.

Le département dans le rapport a ajouté qu’il y avait des inquiétudes quant au respect par la Russie des limites sur le nombre d’ogives, et qu’il n’y avait aucun moyen de surveiller les revendications russes sur les totaux d’armes.

“Le manque continu d’activités d’inspection américaines en Russie constitue une menace pour la capacité des États-Unis à vérifier de manière adéquate le respect par la Russie de la limite du traité sur les ogives déployées”, indique le rapport. “En raison de la proximité de la Russie avec la limite des ogives … et de notre incapacité à vérifier sur place l’exactitude des déclarations d’ogives russes, les États-Unis ne sont pas en mesure de déterminer si la Russie est restée en conformité tout au long de 2022 avec son obligation de limiter ses ogives. sur les véhicules de livraison déployés soumis au nouveau traité START à 1 550. »

Le problème n’est pas une violation technique de l’accord, mais était toujours une “préoccupation sérieuse”, selon le rapport.

Même ainsi, le Département d’État a fait valoir que la préservation du traité, d’abord négocié par l’administration Obama, soutient la sécurité nationale des États-Unis en limitant les forces nucléaires stratégiques russes et en permettant un aperçu de ses forces.

L’accord historique sur les armes a été approuvé par le Sénat en 2010 et limite les arsenaux stratégiques américains et russes à 1 550 ogives déployées, ainsi que 700 missiles balistiques intercontinentaux et 800 lanceurs ICBM déployés et non déployés, lanceurs de sous-marins et bombardiers lourds équipés d’armes nucléaires. . Chaque partie avait droit à 18 inspections sur place par an.

Les différends sur la conformité couvaient depuis un certain temps, et le mécontentement des États-Unis face aux violations du traité russe a été signalé pour la première fois le 25 janvier par le Washington Times. Bruce Turner, ambassadeur des États-Unis à la Conférence du désarmement, a alors fait valoir que Moscou n’était pas en conformité avec le nouveau START et que la suspension des inspections par Moscou “sape le régime de vérification du traité”.

En août, la Russie a suspendu les inspections nucléaires sur place, affirmant qu’elle agissait en représailles à l’interdiction américaine des vols en provenance de Russie imposée après l’invasion de l’Ukraine en février 2022. Moscou a également annoncé en novembre qu’elle suspendait “unilatéralement” les réunions du Nouvelle commission bilatérale START.

À Moscou, la Russie a informé les États-Unis lundi que le nouveau START pourrait expirer en 2026 sans accord de remplacement, accusant Washington de chercher à infliger une « défaite stratégique » à la Russie en Ukraine, a rapporté Reuters.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré à l’agence de presse d’État RIA que laisser expirer le traité et ses limites d’armement “est un scénario tout à fait possible”.

La Russie a dénoncé l’aide américaine en armes aux forces armées ukrainiennes pendant la guerre, qui s’élève désormais à environ 27 milliards de dollars depuis l’année dernière.

Bien que M. Biden ait agi rapidement pour prolonger le traité actuel en 2021, les critiques américains ont longtemps soutenu que le traité était déficient, citant l’accumulation de nouvelles armes stratégiques par la Russie et l’échec du traité à limiter l’arsenal de Moscou de milliers d’ogives nucléaires “tactiques” à plus courte portée. et des bombes.

“La Russie ne violerait pas de manière flagrante le nouveau traité START si l’administration Biden avait suivi notre recommandation de prolonger le traité par tranches annuelles”, a déclaré Marshall S. Billingslea, envoyé spécial pour le contrôle des armements sous l’ancien président Trump. “Au lieu de cela, ils ont prolongé le traité pour les cinq années complètes sans aucune condition et, ce faisant, ont perdu tout effet de levier.”

L’administration Biden a fait des négociations sur le contrôle des armements un élément clé de sa politique de sécurité nationale. Cependant, l’invasion russe de l’Ukraine et l’expansion rapide et à grande échelle de son arsenal nucléaire par la Chine ont contrecarré l’agenda de la Maison Blanche.

La Chine n’est pas partie au New START et a refusé les efforts américains pour rejoindre de nouvelles négociations sur les armes, affirmant que sa force nucléaire est bien inférieure à celles des États-Unis et de la Russie. Mais au cours des dernières années, l’armée chinoise a commencé à construire trois grands champs d’ICBM dans l’ouest de la Chine où seront basés environ 360 nouveaux missiles à ogives multiples.

Les républicains de Capitol Hill ont déclaré que les violations du New START par la Russie mettaient en évidence la nature voyou du régime du président russe Vladimir Poutine et la nécessité d’agir rapidement avec les efforts de modernisation nucléaire des États-Unis.

“Cette administration doit tenir la Russie responsable de son non-respect de son propre accord”, a déclaré la sénatrice Deb Fischer, républicaine du Nebraska et membre éminent du sous-comité des forces stratégiques des forces armées du Sénat. “Nous devons également commencer immédiatement à travailler avec nos alliés pour renforcer notre dissuasion nucléaire et évaluer comment ces violations modifient fondamentalement notre position de force à l’étranger”, a-t-elle ajouté.

Mme Fisher et la commission des forces armées du Sénat Roger Wicker, républicain du Mississippi, ont critiqué l’administration pour avoir prolongé le nouveau START, rejoint par le président de la commission des forces armées de la Chambre Mike Rogers de l’Alabama et son collègue républicain Doug Lamborn du Colorado.

“L’annonce d’aujourd’hui confirmant les violations par la Russie du nouveau traité START démontre qu’on ne peut pas faire confiance à Moscou pour respecter un accord international”, ont déclaré les quatre législateurs dans un communiqué. “La Russie a prouvé qu’elle ignorera toute limitation qu’elle jugera gênante, qu’il s’agisse d’un traité juridiquement contraignant ou des frontières internationalement reconnues de ses voisins.”

“Pris ensemble, ces violations flagrantes du contrôle des armements par la Russie, l’évasion stratégique de la Chine et notre propre dissuasion nucléaire décroissante signalent un grave péril à moins d’être rapidement contrés”, ont-ils ajouté, avertissant que les États-Unis “entraient dans la période la plus dangereuse depuis la guerre froide”. .”

Tom Moore, un ancien spécialiste du contrôle des armements au Sénat, a déclaré sur Twitter que la suspension des inspections par la Russie et le blocage des réunions de commissions bilatérales est un “non-respect manifeste” qui “va effectivement à l’encontre de l’objet et du but” de New START.

Mais le Département d’État a déclaré que le contrôle des armements reste “un moyen indispensable de renforcer la sécurité américaine, alliée et mondiale” et que c’est “en période de tension que les garde-fous et la clarté importent le plus”.

Sous l’administration Trump, les États-Unis se sont retirés d’un traité sur les armes distinct, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, après que la Russie a déployé un nouveau missile à portée intermédiaire qui, selon la partie américaine, violait le pacte.

Des questions ont également été soulevées parmi les experts en armement sur le respect par la Russie du nouveau START. Les critiques affirment que le déploiement par la Russie de nouveaux systèmes de niveau stratégique, notamment une torpille de drone à pointe nucléaire, un missile de croisière à propulsion nucléaire et des armes hypersoniques, bien que non couverts par le traité, a sapé la stabilité recherchée par les accords sur les armes.