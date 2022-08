Les États-Unis affirment que la Russie a fabriqué des preuves sur les décès de prisonniers de guerre en Ukraine

Les responsables américains pensent que la Russie s’efforce de fabriquer des preuves concernant la frappe meurtrière de la semaine dernière contre une prison abritant des prisonniers de guerre dans une région séparatiste de l’est de l’Ukraine.

Les responsables du renseignement américain ont déterminé que la Russie cherchait à produire de fausses preuves pour faire croire que les forces ukrainiennes étaient responsables de l’attaque du 29 juillet contre la prison d’Olenivka qui a fait 53 morts et blessé des dizaines d’autres, a déclaré à l’Associated un responsable américain familier avec la découverte du renseignement. Presse mercredi.

La Russie a affirmé que l’armée ukrainienne avait utilisé des lance-roquettes fournis par les États-Unis pour frapper la prison d’Olenivka, une colonie contrôlée par la République populaire de Donetsk soutenue par Moscou.

L’armée ukrainienne a nié avoir effectué des tirs de roquettes ou d’artillerie à Olenivka. La branche du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a affirmé mercredi dans un communiqué avoir la preuve que des séparatistes locaux soutenus par le Kremlin étaient de connivence avec le FSB russe, la principale agence qui a succédé au KGB, et le groupe de mercenaires Wagner pour miner la caserne avant « d’utiliser une substance inflammable, qui conduit à la propagation rapide du feu dans la pièce. »

La Russie pourrait planter des munitions américaines (responsable)

Le responsable américain, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que les renseignements classifiés – qui ont récemment été déclassés – montrent que les responsables russes pourraient même planter des munitions à partir de systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité à moyenne portée, ou HIMARS, comme preuve que les systèmes fournis par les États-Unis à l’Ukraine ont été utilisés dans l’attaque.

La Russie devrait prendre des mesures car elle prévoit que des enquêteurs et des journalistes indépendants finiront par avoir accès à Olenivka, a ajouté le responsable.

L’Ukraine a utilisé efficacement les lanceurs HIMARS, qui tirent des roquettes à moyenne portée et peuvent être rapidement déplacés avant que la Russie ne puisse les cibler avec des tirs de retour, et a cherché plus de lanceurs aux États-Unis.

Plus tôt mercredi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu’il nommait une mission d’enquête en réponse aux demandes de la Russie et de l’Ukraine d’enquêter sur les meurtres à la prison.

Guterres a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas le pouvoir de mener des enquêtes criminelles, mais qu’il avait le pouvoir de mener des missions d’enquête. Il a ajouté que les termes de référence d’une mission en Ukraine sont en cours de préparation et seront envoyés aux gouvernements ukrainien et russe pour approbation.

Les prisonniers de guerre ukrainiens de la prison de Donetsk comprenaient des troupes capturées lors de la chute de Marioupol. Ils ont passé des mois enfermés avec des civils dans l’aciérie géante d’Azovstal, dans la ville portuaire du sud. Leur résistance lors d’un bombardement russe incessant est devenue un symbole du défi ukrainien contre l’agression russe.

Sur cette photo tirée de la vidéo du 29 juillet, une vue d’une caserne détruite à la prison d’Olenivka. (The Associated Press)

Plus de 2 400 soldats du régiment Azov de la garde nationale ukrainienne et d’autres unités militaires ont abandonné leur combat et se sont rendus sous les ordres de l’armée ukrainienne en mai.

Des dizaines de soldats ukrainiens ont été emmenés dans des prisons situées dans des zones contrôlées par la Russie. Certains sont retournés en Ukraine dans le cadre d’échanges de prisonniers avec la Russie, mais d’autres familles ne savent pas si leurs proches sont toujours en vie ou s’ils rentreront un jour chez eux.

L’ONU veut accéder à la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a demandé l’accès à une centrale nucléaire ukrainienne désormais contrôlée par les forces russes afin de déterminer si elle était une source de danger.

Le contact avec la plus grande centrale nucléaire d’Europe, qui se trouve à Zaporizhzhia et est exploitée par des techniciens ukrainiens, était “fragile” et les communications ne fonctionnaient pas tous les jours, a déclaré le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, au journal suisse Tages-Anzeiger.

“Nous ne pouvons pas nous permettre une communication défectueuse avec l’usine dans les domaines liés à la sécurité. Nous avons connaissance d’allégations selon lesquelles des munitions réelles sont stockées dans l’usine, qu’il y a des attaques contre la centrale électrique”, a-t-il déclaré dans une interview publiée en allemand.

“Franchement, si je n’y ai pas accès, je ne peux pas déterminer cela. Il y a des contradictions entre les récits des parties russe et ukrainienne. Je reçois des informations, je les mentionne également dans mes rapports de situation, mais je n’ai aucun moyen de déterminer si elle correspond aux faits.”

Un responsable russe installé en Ukraine a déclaré mercredi que les forces ukrainiennes avaient utilisé à plusieurs reprises des armes occidentales pour attaquer la centrale, qui compte deux des six réacteurs en fonctionnement et a fait l’objet d’avertissements répétés de la part de l’Ukraine, de l’Occident et de la Russie.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié lundi les actions de la Russie autour de l’usine de « comble de l’irresponsabilité », accusant Moscou de l’utiliser comme « bouclier nucléaire » dans des attaques contre les forces ukrainiennes.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les comptes rendus sur le champ de bataille des deux côtés de la guerre.

Un militaire russe garde une zone de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans un territoire sous contrôle militaire russe, dans le sud-est de l’Ukraine, le 1er mai. (The Associated Press)

Grossi a déclaré que les discussions de l’ONU avec les parties au conflit portaient sur un accord proposé sur les zones de sécurité autour des centrales nucléaires, mais il ne voyait aucune volonté de conclure un accord à ce stade.

L’accès à l’usine était difficile et les déplacements par voie terrestre à travers le territoire occupé nécessiteraient des mesures de sécurité spéciales, a-t-il déclaré. Des discussions avec le gouvernement ukrainien sur l’organisation d’une visite étaient en cours.

L’agence a parfois signalé avoir perdu la connexion avec les systèmes de surveillance qui assurent le suivi des matières nucléaires au

centrale électrique.